Sau 10 năm yêu nhau, khi chuẩn bị về chung một nhà thì cô gái trẻ đã mãi mãi ra đi sau một vụ tai nạn thảm khốc.

Vào chiều ngày 31/7, chị Huỳnh Bảo Ngọc (26 tuổi ngụ tại tỉnh Bình Dương) trong lúc đang điều khiển xe máy thì một ô tô đậu bên đường bất ngờ mở cửa khiến chị bị hất văng và ngã xuống đường. Cùng lúc này một chiếc xe buýt đang chạy tới cán qua người chị Ngọc khiến chị tử vong ngay tại chỗ.

Được biết, chị Ngọc là con thứ 3 trong gia đình. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn nên sau khi học xong cấp 3 cô gái xin đi làm công nhân để phụ giúp lo cho em ăn học. Thời gian gần đây, chị Ngọc xin nghỉ việc công ty để ở nhà kinh doanh tự do.

Vào hôm vụ tai nạn xảy ra, Ngọc có xin mẹ 50.000 đồng để ra chợ Lái Thiêu mua bánh tráng trộn - món ăn yêu thích. Thế nhưng, khi chỉ còn cách nhà khoảng 500m thì bất ngờ gặp phải vụ tai nạn đau lòng trên.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Trong thời điểm xảy ra vụ việc anh Huỳnh Công Đức (27 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương), là chồng sắp cưới của chị Ngọc cũng đang trên đường chạy đến nhà Ngọc chơi. Thế nhưng, khi đi đến đường Phan Đình Phùng, đoạn trước cổng chợ Lái Thiêu thì phát hiện có một vụ tai nạn giao thông.

Tò mò, anh tiến lại gần quan sát thì vô cùng bàng hoàng khi nhận ra biển số xe quen thuộc và người bị bánh xe buýt cán qua lại chính là vợ sắp cưới của mình. Lúc này anh không giữ được bình tĩnh định lao vào hiện trường bế Ngọc đi cấp cứu nhưng được mọi người xung quanh ngăn lại và thông báo cô gái đã tử vong.

Được biết, cả hai yêu nhau 10 năm nay và đã được gia đình hai bên chấp thuận để tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2018. Thế nhưng, trong lúc đang chờ gia đình bàn bạc thống nhất ngày tổ chức hôn lễ thì vụ tai nạn bất ngờ xảy ra cướp đi sinh mạng vợ sắp cưới của anh.

Những người chứng kiến vụ việc không khỏi nghẹn ngào với cảnh tượng chàng thanh niên ôm thi thể vợ sắp cưới khóc ngất tại hiện trường. Khi chẳng còn bao lâu nữa cả hai sẽ được nắm nay nhau hẹn ước thì giờ đây đã phải chia xa.

Ngay sau khi được trình báo, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lí vụ việc.

Được biết, vụ việc xảy ra vào 12h42 ngày 31/7. Một người đàn ông lái chiếc ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Phan Đình Phùng hướng về đường Cách Mạng Tháng Tám, khi di chuyển đến trước chợ Lái Thiêu thì dừng xe lại và định bước xuống. Trong lúc không cẩn thận mở cửa xe, người tài xế đã khiến chị Ngọc chạy xe máy song song bị hất văng xuống đường. Cùng lúc này, một xe buýt di chuyển theo hướng ngược lại do không kịp xử lí đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Riêng đoạn đường nơi vụ việc xảy ra là đường một chiều dành cho xe ô tô và 2 chiều dành cho xe 2 bánh. Chiếc xe ô tô 4 chỗ trong vụ việc trên không những bước xuống xe thiếu quan sát mà còn đậu ngược chiều ở làn đường dành cho xe 2 bánh.

Thi thể cô gái trẻ đã được mang về nhà tổ chức hậu sự.

Hiện Công an thị xã Thuận An đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông nói trên lên Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra. Riêng thi thể của nạn nhân xấu số đã được gia đình mang về nhà an táng.

Hồng Ngọc