Catherine bật khóc khi nhận ra thông điệp mà người chồng tương lai muốn gửi gắm qua bức thư tình được viết trong 3 năm sau khi sắp xếp những lá thư theo những chữ cái đặc biệt.

Timothy và Candice Catherine mới đây đã kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Cách người chồng tương lai của cô cầu hôn đã làm Catherine bật khóc.

Theo đó, trong 3 năm hẹn hò, Timothy đã viết 14 bức thư tình để gửi cho bạn gái. Tuy nhiên, cô gái chưa từng nhận ra thông điệp bí mật ấy cho đến một ngày anh chính thức cầu hôn cô bằng một màn cầu hôn lãng mạn.

Cặp đôi quen biết nhau từ năm 2009 khi cùng nhau tham gia một bữa tiệc của bạn bè. Đến năm 2013, Timothy và Candice Catherine mới chính thức hẹn hò sau nhiều năm quen biết.

Một tuần sau ngày hẹn hò, Timothy đã viết bức thư tình đầu tiên cho Candice. Trong 14 bức thư tình được tính đến tháng 12/2015, mỗi bức thư bắt đầu bằng một chữ cái mà khi ghép lại chính là lời cầu hôn.

Những lá thư tình được bắt đầu bằng các chữ cái đặc biệt

Màn cầu hôn diễn ra khi Timothy cùng bạn gái có kỳ nghỉ tại đảo Hamilton ở Úc và đến thăm vịnh Watsons. Đây là nơi họ lần đầu hẹn hò và anh đã dành cho cô một điều bất ngờ.

Catherine kể lại: “Hôm đó là ngày 16/12/2015. Khi tôi thức dậy đã thấy bức thư anh để lại, dặn tôi thay đồ và đi ra ngoài khi đã chuẩn bị xong. Ngay khi mở cửa, tôi đã thấy nến và cánh hoa hồng khắp nơi. Tôi rất hồi hộp và biết rằng có một điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra”.

Cô kể tiếp: "Rồi anh đến bên cạnh tôi, đặt tất cả những bức thư tình đã viết cho tôi trong thời gian hai đứa còn hẹn hò lên trên bàn. Chúng tôi đọc từng lá thư, ôn lại những kỷ niệm những năm tháng hẹn hò. Sau khi đọc xong, anh cẩn thận xếp những lá thư lại với nhau và bảo tôi nhìn vào chúng”.

Những lá thư được sắp xếp theo từng chữ cái đặc biệt và khi ghép lại với nhau thành lời cầu hôn “ Will you marry me? - Em đồng ý lấy nhé?".

Màn cầu hôn lãng mạn ấy đã khiến cô gái xúc động bật khóc khi không kìm nổi niềm hạnh phúc và sung sướng.

Catherine thừa nhận, cô biết Timothy là người đàn ông lãng mạn, chu đáo, chân thành nhưng cô vẫn vô cùng bất ngờ.

Catherine khoe chiếc nhẫn đính hôn mà chồng tương lai tặng. Cặp đôi đính hôn sau 3 năm yêu nhau và kết hôn 1 năm sau đó.

“Vào ngày cưới của chúng tôi, Tim đã hát bài hát mà anh sáng tác cho tôi sau 2 tháng hẹn hò. Tim vẫn luôn lãng mạn và tinh tế như vậy”, Catherine chia sẻ.

Cặp đôi đã tổ chức đám cưới ở Úc sau 3 năm quen nhau.

Cô cho biết, ban đầu họ chỉ là bạn bè và phải mất một thời gian dài mới có thể biến mối quan hệ ấy thành tình yêu.

Đám cưới của cặp đôi khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ và ao ước có được cái kết đẹp như chuyện tình của Catherine và Timothy.

Vân Anh(Theo DailyMail)