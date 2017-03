Để thỏa mãn thú chơi thuốc lắc, Thư thiết kế một phòng rộng 40 m2, như vũ trường trong nhà mình, để chơi ma túy cùng bạn trai và khách hàng.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt tạm giam 6 nghi phạm trong đường dây Mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thư tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Qua theo dõi địa bàn, các trinh sát Đội 4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM, phát hiện Nguyễn Thị Minh Thư (tự Na, 23 tuổi) và chồng sắp cưới 33 tuổi, ngụ quận 1, chuyên buôn bán ma túy.

Nhà Thư nằm trong con hẻm 159 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3), ngoài cổng được gắn camera giám sát. Trong nhà cô ta có một phòng riêng rộng khoảng 40 m2 được trang trí, lắp dàn âm thanh, ánh sáng như vũ trường. Thư thường cùng chồng sắp cưới và các bạn hàng thỏa mãn thú "chơi" ma túy, thuốc lắc trong không gian này.

Theo các trinh sát, Thư chuyên lấy ma túy từ Nguyễn Hoàng Cường (37 tuổi, quê Long An). Cường thuê căn hộ ở xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) để ở và cất giấu ma túy. Anh ta còn lôi kéo em ruột Nguyễn Quốc Thuận (21 tuổi) vào buôn bán chung.

Qua theo dõi, công an xác định Cường lấy ma túy từ Nguyễn Tiến Thịnh (38 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), mỗi lần vài kg.

Thịnh (trái) và Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Khi đã nắm rõ phương thức hoạt động, rạng sáng 22/3, cảnh sát bất ngờ đột kích nhà Thư. Trong căn phòng rộng 40 m2, công an phát hiện Thư cùng Liêu Quốc Thái An (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang "phê" ma túy. Dưới nền nhà, nhiều gói nilon dùng đựng ma túy, 2 bịch ma túy dưới chân bàn và một gói trong két sắt. An khai được Thư đãi sinh nhật bằng ma túy đá.

Thời điểm này, Cường đang đem 2 bịch ma túy có trọng lượng 500 gr lên taxi để đi giao cho Thư cũng bị cảnh sát bắt giữ. Khám xét nhà Cường, công an thu giữ 3 gói ma túy tổng hợp, 7 gói cỏ Mỹ và 220 viên thuốc lắc. Tại đây, công an bắt giữ em trai Cường cùng tang vật là 41 gói ma túy tổng hợp, 84 viên thuốc lắc.

Ma túy thu giữ trong chuyên án. Ảnh: C.A.

Cảnh sát tiếp tục bắt giữ Thịnh khi đang trên đường đi giao lượng lớn ma túy. Qua hệ thống định vị xe máy, Bùi Thị Ngọc Giang (27 tuổi, bạn gái Thịnh), phát hiện người yêu đang ở trụ sở công an. Cô ta cùng Dương Ngọc Sỹ Đăng (28 tuổi, ngụ quận 8) đem 1,2 kg ma túy tổng hợp đi phi tang nhưng bị các trinh sát bắt giữ.

Hải Hiếu