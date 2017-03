Nghe tiếng cha mẹ cãi nhau, Hoa không kiềm chế được bản thân đâm cha ruột. Sau khi biết cha ruột đã tử vong, Hoa cầm hung khí đến công an địa phương đầu thú.

Sáng 20/3, công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Ngọc Hoa (18 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, TP. Sa Đéc) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo nhân chứng, chiều 18/3, ông Trúc đi bán vé số về, người đầy mùi rượu nên bà Út lên tiếng cằn nhằn và xảy ra mâu thuẫn. Hoa đang nấu ăn phía sau nhà thì nghe tiếng cha mẹ là ông Trần Văn Trúc (51 tuổi) và bà Đinh Thị Út (48 tuổi) cãi nhau. Sợ lớn chuyện, cô bỏ việc dưới bếp chạy lên và kêu hàng xóm sang can thiệp.

Bà Út chịu nổi đau chồng bị sát hại, con gái mang tội giết người.

Được mọi người khuyên can nhưng không ai nhịn ai và xảy ra xô đẩy, Hoa đã cầm dao đâm trúng vào ngực cha mình khiến ông Trúc gục xuống. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Về phần mình, sau khi gây ra thảm trạng, cô gái 18 tuổi cầm con dao đến công an địa phương đầu thú.

Trong đám tang, lối xóm ông Trúc cho biết, ông này và bà Út cưới nhau đã nhiều năm, có với nhau 2 người con. Là con gái lớn trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ Hoa đã sớm phải đi làm để phụ giúp cha mẹ. Hằng ngày, cô phụ việc tại một quán cà phê ở gần nhà, đến chiều lại về phụ mẹ làm lụng công việc trong nhà.

Theo đánh giá của người dân địa phương, Hoa là người con gái hiếu thảo, hiền lành và chăm chỉ làm việc, nhiều người cho rằng, cô không cố tình đâm chết cha ruột của mình mà chỉ là không kiềm chế được cơn giận dữ mà hành động bởi ông Trúc thường xuyên tụ tập, rượu chè ăn nhậu say xỉn. Việc ông Trúc và bà Út cãi nhau vẫn thường xuyên xảy ra.

Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Trúc.

Làm lụng vất vả nhưng ông Trúc không chỉ nhậu nhẹt mà còn bạo hành với vợ khiến bà Út chịu nhiều uất ức. Thương mẹ, Hoa cũng nhiều lần đứng về phía bà Út mỗi khi giữa cha mẹ xảy ra tranh cãi. Lần này trong một lúc không làm chủ được bản thân, cô gái hiếu thảo đã xuống tay hạ sát chính cha ruột mình.

Trước đây, vợ chồng ông Trúc còn một người con lớn nữa nhưng đã tử vong do ông này trông giữ bất cẩn trong lúc nhậu say. Về phần Hoa, do gia cảnh khó khăn nên Hoa chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ, gần đây Hoa đi làm việc ở TP.HCM, mới vừa về quê được vài ngày và dẫn đến vụ việc

