Dù UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm nạn “cò" đặc sản, chèo kéo, lừa du khách mua hàng, nhưng tình trạng này đến nay vẫn diễn ra thường xuyên, công khai.

“Cò” đặc sản quay đầu xe trước cửa hàng B.N

“Cò” đánh bảo vệ khu du lịch

Trước tình trạng trên, Công an TP.Đà Lạt khuyến cáo du khách khi đến Đà Lạt không nên nghe theo lời chiêu dụ của “cò” đứng dọc đường và trước cổng các KDL, hay bám đuổi theo xe du khách chèo kéo.

Ngày 12.5, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang xem xét xử lý vụ “cò” đặc sản tên Đào Bá Lộc (24 tuổi, ngụ P.6, TP.Đà Lạt) hành hung anh Nguyễn Như Vĩnh, bảo vệ khu du lịch (KDL) Thung lũng Tình yêu vào chiều 27.4. Theo tường trình của tổ bảo vệ KDL Thung lũng Tình yêu, khoảng 12 giờ ngày 27.4, Lộc (tiếp thị cho cửa hàng đặc sản B.N, đường Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP.Đà Lạt) ngang nhiên đưa nhóm khách vào cổng KDL thì bị anh Vĩnh ngăn lại, yêu cầu mua vé vào cổng. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Lộc đến trước cổng KDL chửi rủa gây mất trật tự. Đến

15 giờ 30, anh Vĩnh được giao nhiệm vụ qua KDL Đồi Mộng Mơ làm việc, khi vừa ra khỏi cổng KDL Thung lũng Tình yêu một đoạn thì bị Lộc chặn lại. Hai bên lời qua tiếng lại, Lộc dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt anh Vĩnh, tiếp đó một số “cò” khác lao vào hành hung anh Vĩnh. Anh Vĩnh được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mặt mày bầm tím, tức ngực...

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, Công an P.8 xác định Lộc là kẻ hành hung anh Vĩnh và tạm giữ xe máy 52Y4-5967 mà Lộc dùng chở khách vào KDL Thung lũng Tình yêu, cùng 1 điện thoại di động. Công an P.8 chuyển hồ sơ lên Công an TP.Đà Lạt đề nghị điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 12.2, một “cò” đặc sản khác tên Trần Văn Anh (cu Anh) của cửa hàng B.K, đường Mai Anh Đào, P.8, TP.Đà Lạt, ngang nhiên đưa du khách vào KDL Thung lũng Tình yêu và chèo kéo du khách đi mua đặc sản thì bị anh Bùi Đặng Gia Hưởng (bảo vệ KDL) ngăn cản. Văn Anh lao vào hành hung anh Hưởng thì bị tổ bảo vệ khống chế. Sau đó, Văn Anh cùng một số “cò” mang theo dao, cây sắt vào Thung lũng Tình yêu tấn công tổ bảo vệ, làm anh Hưởng bị trọng thương phải đi cấp cứu. Nhưng đến nay, Công an P.8 chỉ “giải hòa” vì cho rằng... phía “cò” cũng bị thương!

Ông Nguyễn Cường Dũng, Phó giám đốc KDL Thung lũng Tình yêu - Mộng Mơ, bức xúc cho biết hằng ngày tại cổng phụ của KDL có từ 10 - 15 “cò” mứt, đặc sản tụ tập để chèo kéo du khách, gây phiền hà và làm xấu đi hình ảnh du lịch Đà Lạt. Tại nhiều cuộc họp của ngành, ông Dũng đã nêu vấn đề này nhưng chưa thấy cơ quan chức năng ngăn chặn. Ngày 26.4.2017, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo công an và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm nạn “cò” du lịch trên địa bàn. Nhưng thực tế đến nay, các “cò” đặc sản, vườn dâu vẫn tập trung mồi chài, níu kéo du khách ở cổng vườn hoa Đà Lạt, cổng Thung lũng Tình yêu, đường Phù Đổng Thiên Vương (trước khách sạn Kỳ Hòa, chỉ cách trụ sở Công an P.8 khoảng 150 m)...

Một “cò” chuẩn bị xuất phát từ cửa hàng B.N

Lừa đảo mua dâu tại vườn giá 20.000 đồng/kg

Mới đây, PV Thanh Niên đi trên chiếc ô tô biển số 86A... theo hướng từ ngã năm đại học vào KDL Thung lũng Tình yêu. Khi đi ngang cổng khách sạn Kỳ Hòa, lập tức có 1 “cò” khoảng 30 tuổi phóng xe gắn máy áp sát ô tô mời đi tham quan vườn dâu miễn phí và đưa danh thiếp “Mứt - Vườn dâu - đặc sản Đà Lạt B.N”. Sau đó, “cò” phóng xe lên trước dẫn đường. Tới cửa hàng B.N, ô tô của chúng tôi vẫn tiếp tục chạy thì “cò” này ngưng bám đuổi, chửi thề rồi quay xe máy trở lại nơi “cò” tập kết. Khi chúng tôi vừa đến cổng KDL Thung lũng Tình yêu, có liên tiếp hai thanh niên mặt mày bặm trợn bám thành cửa ô tô đưa cho những người trong xe 2 tấm danh thiếp của hai cửa hàng đặc sản P.T (đường Phù Đổng Thiên Vương) và B.U (đường Mai Anh Đào). “Cò” chiêu dụ: “Anh tới quầy B.U mua đặc sản, hái dâu tây chỉ 20.000 đồng/kg”. Chúng tôi hỏi “dâu gì mà rẻ vậy?”, thì “cò” trả lời “vườn dâu nhà của bà chị mới khai trương 2 ngày nên giảm giá đặc biệt!”.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, nhóm của chị gồm 6 người lên Đà Lạt thuê xe máy đi tham quan. Khi tới đường Phù Đổng Thiên Vương có mấy “cò” chạy xe máy đuổi theo, mời về cửa hàng B.N mua đặc sản, sau đó họ dẫn đi vườn dâu mua dâu giá 20.000 đồng/kg. Tin lời, nhóm của chị Yến mua một ít đặc sản với giá mắc hơn ở chợ Đà Lạt gấp 3 lần, sau đó không thấy “cò” dẫn đường lúc nãy đâu. Nhóm của chị Yến tự tìm đến các vườn dâu trên đường Thánh Mẫu; các chủ vườn dâu cho biết, do mưa đá dâu bị hư hại gần hết, giá bán 300.000 đồng/kg, bình thường giá dâu cũng đã từ 120.000 - 150.000 đồng/kg.

Công an Đà Lạt tạm giữ 4 xe máy của “cò” đặc sản

Trong dịp lễ 30.4 - 1.5 vừa qua, Công an TP.Đà Lạt ra quân và bắt giữ được 4 “cò” mứt, vườn dâu, đang tạm giữ 4 xe máy của các “cò” này để xử lý. Đến nay, cơ quan chức năng xác định nhóm này làm việc cho các cửa hàng bán đặc sản Tấn Phát, Trung Thành, Hoàng Phát (đường Nguyên Tử Lực) và Quỳnh My (đường Mai Anh Đào). Công an TP.Đà Lạt cho biết, cả 4 cơ sở trên đều đã ký cam kết không sử dụng “cò” tiếp thị mà không đăng ký và hợp đồng lao động nhưng vẫn vi phạm.

Thanh Niên