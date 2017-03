Thông tin về việc cơ quan Công an đề nghị xử phạt Nguyễn Thành Đại vì đưa hình ảnh xe ô tô gắn biển xanh của Cần Thơ lên mạng, Dân Việt đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các luật sư.

Đủ căn cứ để xử phạt hành chính

(Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, Hà Nội)

Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, quy định các hành vi bị cấm. Trong đó nghiêm cấm: Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Như vậy việc tung tin đồn thất thiệt, sai sự thật về cá nhân hay tổ chức nào đó lên các trang mạng xã hội là hành vi trái pháp luật. Người có hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào mức độ, tính chất và hậu quả của hành vi đó gây ra.

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện được quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP. Theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 64, nghị định này thì hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Việc đăng ảnh một loạt siêu xe gắn biển xanh mang biển 65A của tỉnh Cần Thơ kèm theo bình luận “sắp có biến lớn” đã gây nghi ngờ, làm xôn xao dư luận, ảnh hưởng tới uy tín của các cơ quan tỉnh Cần Thơ. Căn cứ vào quy định trên thì việc xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thành Đại là có căn cứ.

Tuy nhiên, việc tung hình ảnh chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, cũng không rõ nhắm vào đối tượng cụ thể nào để xác định được nhằm dụng ý xuyên tạc, bôi nhọ đến cá nhân, tổ chức nào, do đó không thể xử lý hình sự đối với Nguyễn Thành Đại.

Chỉ xử phạt được khi làm rõ được động cơ, mục đích

(Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Luật Đại Nam, Hà Nội)

Việc xử phạt Nguyễn Thành Đại phải căn cứ vào quy định của pháp luật; phải xem hành vi đó có vi phạm quy định của pháp luật hay không. Pháp luật hiện hành không có quy định nào nghiêm cấm việc gắn biển xanh cho xe đồ chơi. Tuy nhiên, trong trường hợp của Nguyễn Thành Đại khi đưa những hình ảnh xe đồ chơi gắn biển xanh lên mạng, kèm theo lời bình rất mập mờ “sắp có biến cố lớn rồi” đã dẫn đến sự hiểu lầm của dư luận.

Tuy nhiên để có thể xử phạt được Nguyễn Thành Đại, cơ quan chức năng cần phải làm rõ được động cơ, mục đích của hành vi này. Nếu việc đưa những hình ảnh đó lên mạng nhằm mục đích xuyên tạc, hạ thấp uy tín của cơ quan, tổ chức ở Cần Thơ thì phải xử phạt hành chính theo quy định tại 174/2013/NĐ-CP; thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên từ thông tin báo chí cho thấy những hình ảnh Nguyễn Thành Đại đưa lên mạng chỉ là xe mô hình; mục đích của Nguyễn Thành Đạt chỉ là để câu like, không nhằm xuyên tạc, vu khống, hạ thấp uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, do đó việc xử phạt hành chính đối với Đạt là khiên cưỡng. Nhưng rõ ràng trò chơi của Đại đã làm dư luận “bất an”, tuy nhiên Đạt cũng thành khẩn nhận khuyết điểm. Do đó cần phải được nhắc nhở nghiêm khắc để làm bài học cho giới trẻ thận trọng khi đưa thông tin lên mạng xã hội.