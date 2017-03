Tôi còn nhớ như in, lần đó, tôi đi xe buýt và thấy một người đàn ông cứ ngồi lỳ trên ghế trong khi có những người khác, đặc biệt là cụ già đang đứng.

Thật ra, có rất nhiều người thanh niên giống như anh đang ngồi mà không chịu nhường chỗ. Nhưng thấy anh đẹp trai, ăn mặc lịch lãm, tôi mới tức. Tôi liền quát thật to, khiến cả xe buýt giật mình. ‘Anh bị sao vậy, anh không có ý thức à, bác ấy già thế kia mà anh không chịu nhường chỗ. Anh cứ ngồi lỳ đó, không ý kiến gì à, người gì mà ích kỉ như vậy, thanh niên trai tráng nữa chứ, chẳng có khí chất gì cả? Ăn mặc thì rõ là bảnh bảo’.

Vừa dứt lời, anh ngước mắt lên nhìn tôi, miệng bắm lại như căm hờn. Tưởng anh sẽ làm gì, chỉ là không ngờ tới, anh phì một cái và nôn ra đầy túi bóng, đang cầm trên tay. Lúc này thì tôi mới hiểu, anh bị say xe mức nào và vừa nghĩ mình hơi quá lại vừa buồn cười khi thấy một người đàn ông như anh lại say xe buýt. Say vậy thì anh đi làm gì.

Sau lần đó, anh dường như ấn tượng với tôi, anh đứng dậy nhường ghế, mắt nhắm nghiền, đứng gần tôi. Anh không quên hỏi tôi ‘cô được lắm, sinh viên trường nào vậy?’.

Tôi nói tên trường mình học và thật không ngờ, anh lại học cùng trường với tôi, trên tôi 7 khóa. Suốt chặng đường, anh nói chuyện với tôi để bớt say và quên mất mình phải xuống bến nào. Thấy tôi xuống, anh vội vàng chạy xuống theo và bảo ‘"Đây là đâu vậy?’. Tôi buồn cười: "Anh chưa đi xe buýt bao giờ à? Sao nhà mình mà còn không biết đường xuống?’. Anh bảo đây là lần đầu tiên anh đi xe buýt, nên chẳng biết phải đi như thế nào. Anh muốn thử cảm giác đi xe buýt cho vui không ngờ lại xảy ra tình huống trớ trêu này.

Khi đó tôi hơi tò mò, người như anh, khá nhiều tuổi rồi, cũng đã từng là sinh viên lại chưa từng đi xe buýt sao. Tôi ở kí túc nên ra đầu ngõ nhờ bác xe ôm quen chở anh về nhà.

Chẳng biết anh đã tò mò gì với bác xe ôm thân tín của tôi mà biết được cả số điện thoại tôi hay gọi cho bác mỗi lần đi đâu có việc. Hôm sau, chính anh là người nhắn tin với tôi, trò chuyện và nói có ý muốn được vào kí túc xá chơi cùng tôi để ôn lại kỉ niệm xưa.

Những ngày tháng đó thật vui vẻ và hạnh phúc. Từ bao giờ, tôi và anh đã yêu nhau. Đến ngày anh tỏ tình với tôi, tôi thật sự choáng váng. Tôi không tin mình có thể yêu được người đàn ông đẹp trai, hiền lành như anh. Dù chưa biết anh làm gì, bố mẹ anh thế nào, gia đình anh ra sao nhưng tôi nghĩ, gặp anh trên chuyến xe đó là một định mệnh. Tôi yêu anh và không toan tính điều gì.

Cho tới ngày, anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh hồ hởi đón tôi, tôi đã lặng người khi thấy căn biệt thự như tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Bố mẹ anh nhìn sang trọng, rất đẹp và ăn nói rất dễ nghe. Tôi choáng váng vì sự giàu có của gia đình anh.

Hôm nay tôi mới biết mình yêu được đại gia, nhưng trước giờ, dù giàu, anh cũng chưa bao giờ khoe khoang bản thân, toàn đi xe máy vào đón tôi. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ anh không hề hỏi han hay tò mò về gia đình tôi. Có lẽ anh đã nói tất cả với họ. Anh quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, khiến tôi cảm thấy được sống trong sự yêu thương trọn vẹn. Chỉ là, nhà anh quá giàu làm tôi hơi lo sợ.

Hôm đó, anh đã nói hết với tôi rằng, từ bé tới lớn bố mẹ anh đã bao bọc, gia đình anh vốn giàu có như thế. Anh đang làm giám đốc một công ty lớn của gia đình anh. Anh chưa từng đi xe buýt và lần đầu đó thử đi cho biết, thật không ngờ gặp được tôi. Anh cũng tin đó là duyên số nên quyết định sẽ theo đuổi tôi. Càng tiếp xúc anh càng thấy tôi có nhiều điểm tuyệt vời và đã yêu tôi. Chuyện này, chính anh cũng kể với bố mẹ tường tận và ông bà rất trân trọng điều đó, không có ý cản trở gì anh. Nghe anh nói, tôi vô cùng xúc động.

Hôm nay tôi mới biết mình yêu được đại gia, nhưng trước giờ, dù giàu, anh cũng chưa bao giờ khoe khoang bản thân, toàn đi xe máy vào đón tôi. Sau khi mọi việc bại lộ, anh mới bắt đầu đi ô tô để đón tôi. Tôi vừa vui, vừa hạnh phúc vì mình đã có được người chồng đại gia. Đúng là ông trời đã thương tôi. Một lần gặp gỡ mà tôi sắp cưới được chồng vừa giàu, vừa đẹp lại hết lòng vì tôi và gia đình tôi. Còn vài ngày nữa thôi là tôi đã được làm vợ anh rồi. Cảm ơn số phận, cảm ơn ông trời.

Theo Bảo Châu (Khám phá)

