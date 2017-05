Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG, sàn HOSE) vừa ra mắt phần mềm chống mã hóa dữ liệu mang tên CMC CryptoShield.

Ông Triệu Trần Đức, Tổng giám đốc CMC InfoSec giới thiệu về phần mềm chống mã hóa dữ liệu CMC CryptoShield

Đây là sản phẩm do Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC (CMC InfoSec - công ty thành viên của CMC) thiết kế và cung ứng, sàn phẩm này có khả năng chống mọi loại mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền người dùng (Ransomware).

Điểm đặc biệt của CMC CryptoShield là khả năng phòng chống mọi dạng mã độc mã hóa dữ liệu nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thống trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong CMC CryptoShield có thể nhận biết tất cả các vi mã hóa dữ liệu và tiến hành ngăn chặn mà không cần nhận dạng loại mã độc của Ransomware.

Ransomware bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ từ đầu năm 2016. Phương thức tấn công này đại diện cho một thế hệ công cụ hoàn toàn mới của tin tặc nhằm thực hiện mục tiêu trục lợi trực tiếp từ người sử dụng máy tính.

Các tập tin bị mã hóa bởi Ransomware đã được chứng minh là không thể bị giải mã trừ khi tin tặc cung cấp cho nạn nhân mã khóa. Với sự phát triển vượt bậc của tiền ảo ẩn danh trong những năm vừa qua, nổi bật nhất là BitCoin, tin tặc có cách để nhận được tiền chuộc mà về cơ bản là không thể bị truy ra dấu vết.

Theo Tập đoàn Công nghệ CMC, các sản phẩm Antivirus truyền thống có thể phát hiện, ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các mẫu mã độc. Tuy nhiên các sản phẩm antivirus truyền thống không đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng. CMC CryptoShield là sản phẩm đặc trị RansomWare, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu người sử dụng.

Theo báo cáo của FBI, doanh thu năm 2016 của tội phạm mạng thu được từ tiền chuộc mã hóa ước đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 40 lần so với đầu năm 2015. Nạn nhân thông thường chỉ có 48 tiếng để trả tiền chuộc trước khi bị mất hoàn toàn dữ liệu. Mã độc WannaCry tấn công toàn cầu trong những ngày qua đã chứng minh bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân bị tống tiền.

“Chúng tôi tin và hi vọng CMC CryptoShield sẽ chặn đứng làn sóng mã độc tống tiền. Chúng tôi hi vọng mọi người sẽ sử dụng sản phẩm để không còn ai bỗng dưng muốn khóc (WannaCry)” – ông Triệu Trần Đức chia sẻ.

CMC Infosec là công ty thành viên thuộc Tập đoàn CMC – Tập đoàn Công nghệ Top 2 tại Việt Nam. CMC INFOSEC cung cấp các sản phẩm diệt virus cho máy tính cá nhân và các dịch vụ tư vấn/giải pháp về an ninh an toàn thông tin cho hệ thống của tổ chức/ doanh nghiệp .

Mới đây, Công ty TNHH máy tính CMS – Thành viên của Tập đoàn công nghệ CMC cũng đã giới thiệu dòng máy tính để bàn CMS Powercom được cài đặt phần mềm CMC CryptoShield, giúp bảo vệ tối ưu dữ liệu của người dùng, chống lại hành vi mã hóa của Ransomware.

Ngoài việc tích hợp sẵn phần mềm bảo mật CMC CryptoShield, máy tính CMS Powercom còn tích hợp một số phần mềm bảo mật khác của CMC như: CMC Internet Security Enterprise, USB lock… Theo đó, đây là sản phẩm máy tính được tích hợp tính năng an ninh bảo mật mạnh mẽ nhất trên thị trường.

Chí Tín