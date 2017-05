Trong video dưới đây, ông Triệu Trần Đức - Tổng giám đốc CMC InfoSec đã trình diễn quá trình WannaCry tấn công máy tính. Tuy nhiên, do chiếc máy này được cài đặt CMC CryptoShield - phần mềm chống mã hóa dữ liệu vừa được ra mắt của CMC - nên 99% dữ liệu được phục hồi.

Hôm nay (19/5), Tập đoàn Công nghệ CMC đã có buổi họp báo ra mắt CMC CryptoShield - phần mềm chống mã hóa dữ liệu. Đây là sản phẩm có khả năng chống mọi loại mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền người dùng (Ransomware).

Điểm đặc biệt của CMC CryptoShield là khả năng phòng chống mọi dạng mã độc mã hóa dữ liệu nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong CMC CryptoShield có thể nhận biết tất cả các vi mã hóa dữ liệu và tiến hành ngăn chặn mà không cần nhận dạng loại mã độc của Ransomware.

Ông Triệu Trần Đức - Tổng giám đốc CMC InfoSec - trong buổi lễ ra mắt phần mềm chống mã hóa dữ liệu CMC CryptoShield.

Ngay trong sự kiện này, CMC InfoSec cũng đã trình diễn khả năng của phần mềm mới trước đông đảo báo giới bằng cách cho một máy tính nhiễm WannaCry.

Ngay lập tức, phần mềm CMC CryptoShield cài sẵn trong máy hiện lên cảnh báo người dùng là máy có thể đã nhiễm mã độc tống tiền và hỏi lại là bạn nó muốn tắt tiến trình này không. Bình thường, chỉ cần chọn tắt tiến trình là mã độc này không thể tiếp tục mã hóa được nữa. Tuy nhiên, để thử nghiệm tính năng của CMC CryptoShield, đội kỹ thuật của CMC đã chọn không tắt tiến trình.

Clip nhóm kỹ thuật của CMC trình diễn quá trình WannaCry tấn công máy tính và khả năng của CMC CryptoShield - phần mềm chống mã hóa dữ liệu vừa được ra mắt của CMC

Chỉ vài giây sau đó, chiếc máy tính này đã bị virus mã hóa tất cả dữ liệu. Mở thử 1 file thì tất cả các dữ liệu đã bị mã hóa và chỉ hiện lên các ký tự đặc biệt.

"Hiện tại, khôi phục lại dữ liệu này là điều gần như không thể. Trên thế giới có lẽ có một vài siêu máy tính có thể làm được điều này nhưng cũng phải mất 2-3 năm" - ông Triệu Trần Đức cho biết.

Tuy nhiên, do máy tính thử nghiệm đã được cài sẵn CMC CryptoShield nên ông Đức và các đồng sự dễ dàng khôi phục lại được các tệp tin vốn đã bị virus mã hóa.

Sở dĩ có thể làm được điều này do CMC CryptoShield hoạt động theo cơ chế đặc biệt, nó cho phép người dùng lựa chọn tiêu diệt những ứng dụng có hành vi mã hóa quá mức giới hạn thông thường, sau đó mọi dữ liệu bị mã hóa sẽ được tự động khôi phục.

“CMC CryptoShield đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu của người dùng sẽ được đưa vào một vùng an toàn và bất khả xâm phạm vào thời điểm ngay trước khi bị mã hóa” - ông Vũ Lâm Bằng - Phụ trách Nghiên cứu Phát triển sản phẩm chia sẻ về phương thức bảo vệ người dùng hoàn toàn mới này.

“Trí tuệ nhân tạo (AI) là tương lai của các giải pháp bảo mật trong cuộc chiến với tin tặc và mã độc. AI đã được tích hợp trong CMC CryptoShield và người dùng đơn giản chỉ cần bật nó lên để mọi dữ liệu trên máy tính của mình được an toàn” - ông Triệu Trần Đức - Tổng giám đốc CMC InfoSec - khẳng định.

Theo Tập đoàn Công nghệ CMC, các sản phẩm Antivirus truyền thống có thể phát hiện, ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các mẫu mã độc. Tuy nhiên các sản phẩm antivirus truyền thống không đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng. CMC CryptoShield là sản phẩm đặc trị RansomWare, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu người sử dụng. Người dùng vẫn nên cài đặt các phần mềm diệt virus để bảo vệ máy tính an toàn trước các dòng mã độc còn lại như ăn cắp mật khẩu, ăn cắp thẻ tín dụng, lây file ....

Theo báo cáo của FBI, doanh thu năm 2016 của tội phạm mạng thu được từ tiền chuộc mã hóa ước đạt hơn 1 tỷ USD, cao gấp 40 lần so với đầu năm 2015. Nạn nhân thông thường chỉ có 48 tiếng để trả tiền chuộc trước khi bị mất hoàn toàn dữ liệu. Mã độc WannaCry tấn công toàn cầu trong những ngày qua đã chứng minh bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân bị tống tiền.

“Chúng tôi tin và hi vọng CMC CryptoShield sẽ chặn đứng làn sóng mã độc tống tiền. Chúng tôi hi vọng mọi người sẽ sử dụng sản phẩm để không còn ai bỗng dưng muốn khóc (WannaCry)” - ông Triệu Trần Đức chia sẻ.

Việt Tuấn