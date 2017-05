Camera tại quán chú Tèo cho thấy, trước khi nam nhân viên (áo sơ mi đỏ) có hành vi túm tóc vị khách nữ thì con trai của vị khách này đã lao đến đánh nhau với nhân viên của quán. Vụ xô xát khiến nam nhân viên bị thương ở tay.

Hai bên lời qua tiếng lại, con trai khách nữ lao vào đánh nhau

Ngày 10/5, công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP. HCM) cho biết đang giải quyết vụ việc xô xát giữa nhân viên và khách nữ tại quán chú Tèo (chi nhánh huyện Bình Chánh giáp ranh với quận 8).

Để làm rõ sự việc, quán ăn chú Tèo cũng đã trích xuất hình ảnh từ các camera có ghi lại sự việc trên để cung cấp với cơ quan chức năng.

Hình ảnh ghi lại từ camera cho thấy, khoảng 19h30 ngày 8/5, vị khách nữ cùng các con cháu (2 nữ và 1 nam) đang ăn uống tại quán, ngồi gần đối diện với quầy chọn thức ăn. Lúc này, nhân viên và khách đã lời qua tiếng lại.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó giám đốc kinh doanh công ty cổ phần thực phẩm Chú Tèo cho biết, theo lời tường thuật lại của nhân viên, sau khi ăn uống xong, người khách này gọi tính tiền và thắc mắc tại sao không uống nước suối của quán mà cũng tính tiền.

Tuy nhiên chai nước suối này là do một người thân của người khách nữ tự lấy uống nên quán tính 15.000 đồng. Sau đó, nhân viên phục vụ và khách tranh cãi về việc này, người phụ nữ không thừa nhận mua nước tại quán mà bảo mang từ nhà lên. Nhân viên cho biết nếu như vậy sẽ phụ thu 15.000 đồng.

Khi hai bên đang cố giải thích cho nhau hiểu vấn đề thì quản lý đến nói không tính phụ thu thêm.

Theo tường trình của nhân viên với công an, sau khi tính tiền (không tính tiền chai nước suối), người phụ nữ vẫn chửi bới lớn tiếng và thách thức quản lý.

Theo anh Nghĩa, sự việc như thế nào camera đã ghi lại tất cả. Đến gần 20h30 cùng ngày khi ra đứng trước quán, không hiểu sao người con trai của khách nữ (áo vàng) lao vào đánh một nữ nhân viên phục vụ và cầm chai thủy tinh vỡ định gây sát thương cho nhân viên này.

Lúc này các nhân viên tại quán vào can ngăn, trong đó có nam nhân viên mặc áo sơ mi đỏ tên T. khống chế và giật lại vật có khả năng gây sát thương từ tay của nam thanh niên. Hậu quả, tay của anh T. bị thương với nhiều vết rách gây chảy máu.

Chạy theo kéo tóc vì ngăn khách nữ lấy vật nhọn gây sát thương nhân viên

Trong clip từ camera cho thấy, sau khi can ngăn và đưa nam thanh niên (áo vàng) ra xa khỏi đám đông hỗn loạn thì vị khách nữ chạy thẳng vào quán.

"Nhân viên của tôi cho biết, do sợ người phụ nữ chạy vào quán cầm vật gì đó gây sát thương cho nhân viên nên chạy theo kéo tóc người này. Sau đó, dân phòng vào can ngăn và đưa tất cả về trụ sở công an phường gần đó làm việc", anh Nghĩa thông tin.

Anh T. (áo đỏ) cũng là tổ trưởng tổ phục vụ tại quán cho biết, trước đó khách nữ cũng lớn tiếng hăm dọa đòi lấy đũa đâm thủng mắt nhân viên. Vì thế sau khi xảy ra xô xát giữa hai bên, nam nhân viên chạy theo ngăn khách nữ lại vì sợ có chuyện xấu xảy ra.

Camera ghi lại sự việc

Hiện tại, quán vẫn chưa gặp được khách nữ để giải quyết mọi chuyện nhưng anh Nghĩa cho biết sẽ cố gắng tìm cách gặp gia đình vị khách này để hòa giải. Theo vị phó giám đốc, sự việc xảy ra là ngoài mong muốn của quán, giữa nhân viên và khách cũng có lỗi trong chuyện này vì xảy ra xô xát.

"Là người làm dịch vụ, tôi cũng không đồng tình với hành động đối với khách của nam nhân viên. Dù cho khách có chửi bới, quậy phá thì có chính quyền giải quyết. Thật sự phía nhân viên của quán cũng sai trong chuyện này, không nên giải quyết sự việc như thế", anh Nghĩa bày tỏ quan điểm.

Theo công an xã Bình Hưng, đơn vị cũng đang mời phía vị khách nữ lên để tường trình thêm về vụ việc để sớm hòa giải giữa hai bên.

Hiện vụ việc vẫn được được cơ quan chức năng giải quyết.

Tứ Quý, Theo Thời Đại