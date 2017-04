Câu chuyện về văn hóa ứng xử và cách giải quyết sự cố của doanh nghiệp một lần nữa được dư luận mang ra mổ xẻ.

Mới đây, clip quay lại cảnh tượng một nữ hành khách trú ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã to tiếng, gây gỗ với tiếp viên hàng không và hành khách khác.

Sự việc trên xảy ra vào tối 3/4, trên chuyến bay VJ 134 chặng TP.HCM - Hà Nội (dự kiến khởi hành lúc 21 giờ 10 phút). Trong clip, hành khách này thể hiện thái độ rất tức giận khi nói về chuyện mình bị hãng hàng không chèn ghế, tức là mua ghế này nhưng cuối cùng lại bị sắp xếp ngồi sang ngồi ghế khác. Không những vậy, người phụ nữ còn bức xúc vì sát giờ bay mới nhận được thông báo chuyển cửa ra máy bay từ cửa 20 thành cửa số 7.

Clip nữ hành khách “nổi đóa” trên chuyến bay VJ 134

Theo tìm hiểu, người phụ nữ này mua vé Skyboss hàng đầu tiên, nhưng khi lên máy bay thì lại được sắp xếp ngồi hàng thứ 2. Ghế Skyboss của hãng Vietjet Air có một chút khác biệt so với ghế thường như: Có giá vé đắt hơn, checkin counter riêng và được hưởng chế độ ưu tiên như đổi, trả, thay đổi chuyến, lịch trình, số kg hàng xách tay….Thực chất, hàng 1 hay hàng 2 trên máy bay Vietjet Air đều được gọi là vị trí Skyboss nhưng hàng 1 thì rộng hơn.

Khi bước vào máy bay, người phụ nữ đã liên tục chửi bới tại cửa và gây gổ với các tiếp viên cùng một số hành khách khác tại khu vực ghế số 2, số 3.

Còn việc chuyển cửa ra máy bay (boarding gate) là việc khá phổ biến ở các sân bay, không phải riêng hạng vé hay hãng hàng không nào. Khi chuyển cửa ra máy bay, bao giờ hãng hàng không cũng sẽ thông báo nhiều lần bằng cách phát thanh liên tục để hành khách được biết.

Như lời của một hành khách khác trong clip, tất cả những người trên chuyến bay đó đều biết việc chuyển cửa ra máy bay và không đi nhầm. Như vậy, việc hành khách nữ kia này không nắm được thông tin xuất phát từ chính bản thân khi không chú ý nghe thông báo của hãng.

Điều đáng nói đó là nhân viên của hãng hàng này có vẻ chưa thể hiện được sự chuyên nghiệp trong cách xử lí tình huống khi không biết cách giải thích thỏa đáng, để cho khách hàng càng thêm bức xúc và làm loạn trên máy bay, gây ảnh hưởng đến những hành khách khác.

Sau nhiều phút đôi co, cãi vã, tiếp viên hàng không mới xuất hiện và cùng với lực lượng an ninh mời người phụ nữ xuống máy bay. Sự việc khiến chuyến bay VJ134 bị chậm 50 phút so với giờ dự kiến khởi hành.

Dư luận đã có những ý kiến trái chiều khi xem clip này, và theo nhận xét của nhiều người, đây chẳng phải trường hợp hiếm gặp khi sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Vietjet Air.

Nhân viên hàng không đã thiếu nhanh nhạy trong việc xử lí, gây cảnh hỗn loạn trên máy bay.

Bạn G.B bình luận: “Hành khách giận quá thì mất khôn, bản thân cô ấy cũng không muốn nổi đóa như vậy giữa chốn đông. Về phía Vietjet đáng ra phải xử lý cho thỏa đáng, tránh làm ảnh hưởng tới khách hàng khác thì lại để mặc cho cô ấy đứng chửi bới như vậy, rõ ràng cách làm việc rất thiếu chuyên nghiệp, vô trách nhiệm.

Tóm lại là nếu bạn có tiền thì hãy sử dụng tiền vào những chỗ xứng đáng, cái gì cũng có giá của nó, vì tiết kiệm tiền rồi mua vé hãng hàng không giá rẻ mà lại đòi hỏi đãi ngộ như hãng 5 sao thì sẽ tự rước bực vào người thôi”.

Một tài khoản tên H.N thì cho rằng: “Làm gì có chuyện một hành khách có quyền làm chậm trễ chuyến bay, chửi bới thóa mạ người khác? Những người thiếu văn hóa như thế này nên cấm bay một thời gian!”

Đa số mọi người trên chuyến bay đều ủng hộ quyết định mời vị khách này xuống máy bay để giải quyết riêng với hãng để chuyến bay có thể bắt đầu, sau khi họ cùng các nhân viên Vietjet không thể giúp nữ hành khách này bình tĩnh hơn.

Nhân viên an ninh có mặt khá chậm trễ, gây phiền toái cho nhiều hành khách có mặt trên chuyến bay.

Khách hàng bỏ tiền ra thì họ phải nhận được dịch vụ xứng đáng. Việc người phụ nữ trong clip gây bão giành quyền lợi cho mình không có gì là sai, vậy nhưng dù có bức xúc đến mấy thì vị khách này cũng nên xử lý có văn hóa và lịch sự, không thể gây ảnh hưởng đến những người khác.

Ngược lại, doanh nghiệp cũng cần thể hiện sự tôn trọng khách hàng và đào tạo thái độ phục vụ của nhân viên. Sau khi sự việc xảy ra, Cảng vụ Hàng không miền Nam ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với nữ hành khách. Tuy nhiên, sau khi bị đưa xuống máy bay, hành khách này không chấp hành ký biên bản vụ việc, không tiếp nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Vì thái độ bất hợp tác của nữ hành khách này, cơ quan Cảng vụ cho biết sẽ tống đạt quyết định xử phạt về nơi cư trú để xử lí.

Tuệ Lâm