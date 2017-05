Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho rằng nếu có vụ án nghiêm trọng, phức tạp thì cần có sự phối hợp của công an các địa phương, Bộ Công an và các tỉnh.

Nghi phạm cá độ bóng đá thời gian dài

Nghi phạm Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh, kỹ sư Ban Quản lý Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3), gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank, phòng giao dịch thị xã Duyên Hải, là người mê cá độ bóng đá qua mạng thời gian dài.

Lê Lâm Hưng tại trại giam. Ảnh: Minh Hào

Hưng khai thiếu nợ bạn bè và làm ăn thua lỗ, mất khả năng chi trả. Sau đó sử dụng tiền vay mới tiếp tục chơi cá độ bóng đá để mong gỡ gạc. Tiền thua lỗ làm ăn khoảng 400 triệu đồng, tiền thua cá độ có nhiều khoản vay mượn trong vài năm, có đóng lãi. "Em chơi cá độ thường xuyên nhưng không đặt cược số tiền lớn cho mỗi cuộc chơi. Mỗi trận bóng đá từ 500.000-1 triệu đồng nhưng kéo dài trong 2-3 năm. Em vay mượn tiền của người thân ngoài Bắc và bạn bè đồng nghiệp tại cơ quan", Hưng khai với điều tra viên.

Nói về ý định đi cướp ngân hàng, Hưng cho biết: "Khẩu súng giả em mua ở chợ Kim Biên (TP HCM) với giá 500.000 đồng trước khi cướp ngân hàng 1 tháng. Lúc đó mua súng ý định đem đi cướp ngân hàng nhưng cũng còn nhiều dự định khác. Sau khi cướp được tiền, em ra xe chạy thẳng xuống cơ quan, có vòng qua nhà, mang tiền về nơi làm việc và cất tại phòng tập thể. Không mang tiền về nhà do nhà trọ thuê nhỏ, gia đình nhiều người, mang túi về thì mẹ, vợ... sẽ hỏi túi đó ở đâu và tiền ở đâu".

Clip lời khai của nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Sau khi cướp ngân hàng hơn 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD, vào chiều 26-4, Hưng lấy 130 triệu đồng trả nợ và 10 triệu đồng chuộc xe máy. Số tiền mặt VNĐ còn lại, Hưng đem trả cho bạn bè, người thân mà mình đã vay mượn và có đưa cho vợ 130 triệu đồng nhưng vợ không biết là tiền Hưng cướp được.

Hưng khai: "Sau khi xảy ra vụ cướp, nhiều ngày sau, em có theo dõi trên báo chí, đọc báo thường xuyên, nhưng em không nghĩ gì cả. Trước khi thực hiện hành vi, em xác định có thể mình bị bắt ngay lúc đó hoặc sau đó 1-2 ngày. Nhưng tại thời điểm sau, cứ mỗi 1 ngày chưa bị bắt coi như được 1 ngày ở bên gia đình. Em chỉ dùng tiền cướp được trả nợ cho anh em, bạn bè, chứ chưa tiêu xài cá nhân. Trong số 1,6 tỉ đồng cướp được lấy trả nợ do thua lỗ làm ăn là 30%, 40% trả nợ cá độ, lãi hàng tháng…".

Kết quả nhận định chính xác

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45-Bộ Công an), đã có những chia sẻ xung quanh việc phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết: "Lần đầu tiên xảy ra 2 vụ cướp ngân hàng liên tục ở Huế và Trà Vinh, đối tượng gây án có sử dụng vũ khí. Ở Huế, sau 11 ngày đã bắt được nghi phạm; còn ở Trà Vinh, sau 10 ngày đã phá án. Các đối tượng gây ra các vụ cướp, giết trong thời gian qua chủ yếu là những người đã tham gia vào đánh bạc và cá độ bóng đá, khi bị đòi túng quẫn gây ra cướp để lấy tiền trả nợ. Như tại Tiền Giang, chúng tôi đang điều tra, đã xảy ra 3 vụ cướp, giết thì trong đó có 2 vụ nạn nhân bị giết do các đối tượng nợ nần cờ bạc thực hiện hành vi".

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chia sẻ nói về vụ án cướp ngân hàng tại Trà Vinh trong buổi họp báo sáng 7-5. Ảnh: Ca Linh

Tại Trà Vinh, sau khi xảy ra vụ cướp thì được Bộ Công an rất quan tâm. Khi Công an tỉnh Trà Vinh báo về thì C45 cử ngay tổ công tác phối hợp. "Thành công nhất của chuyên án này là sự phối hợp tốt giữa lực lượng của Bộ Công an với Công an tỉnh Trà Vinh. Điều cốt tử là các nguồn tin thu thập đều có sự phân tích, nhận định và kết quả nhận định là hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, khi vụ án xảy ra, chứng cứ rất ít, khi xem camera thấy như một băng dàn dựng nhiều hơn là một vụ cướp. Chúng ta tập trung rất nhiều hướng nhưng đi theo hướng phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đi sâu kỹ càng khoanh vùng đối tượng và bắt được thủ phạm. Đặc biệt, video clip tung lên mạng, truyền hình thì nhận được nhiều tin của quần chúng nhân dân cung cấp. Dựa vào đây chúng ta sàng lọc đối tượng và đã khám phá thành công chuyên án", Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chia sẻ.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 chia sẻ về vụ án cướp ngân hàng tại Trà Vinh

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến yêu cầu Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa nghi phạm ra truy tố, xét xử để răn đe. Đồng thời, cần mở rộng chuyên án này vì đối tượng gây án xuất phát từ nguyên nhân là tham gia cá độ bóng đá trên mạng nên bóc gỡ luôn đường dây cá độ bóng đá để răn đe.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, nếu có vụ án nghiêm trọng, phức tạp thì cần có sự phối hợp của công an các địa phương, Bộ Công an và các tỉnh, nhằm huy động sức mạnh, tránh tình trạng 1 số địa phương vừa qua khi xảy ra án nghiêm trọng thì địa phương tự làm. Khi không có kết quả thì mới báo cáo về Bộ Công an, gây khó khăn trong truy xét tiếp.

Ca Linh