Tập 10 Phiên bản hoàn hảo, thí sinh Quỳnh Hương đã để lại ấn tượng khi thể hiện ca khúc "Nơi anh không thuộc về" bằng cả tiếng Hàn, Anh và Nga.

Trong clip “đánh lừa” của chương trình, nữ thí sinh hát nhép theo ca khúc "You know I’m no good" của nữ ca sĩ quá cố Amy Winehouse với phong cách cực “chất”.

Mỹ Tâm cho rằng nữ thí sinh đã tiết lộ nhiều chi tiết như chiếc khoen bấm trên môi nên dễ đoán được thể loại nhạc. Chưa dừng ở đó, nữ giám khảo còn đùa rằng “dễ đoán nhưng chắc đoán trật lất” làm cả khán phòng bật cười. Sau cùng, giọng hát Ước gì dự đoán thể loại Blue Jazz còn Quang Dũng lại chọn Rap - Hip Hop. Trong khi đó, Isaac lo sợ sự hóa trang tài tình của thí sinh đánh lừa nên chọn phương án an toàn là nhạc Pop.

Thí sinh Quỳnh Hương

Xuất hiện trên sân khấu với hình tượng nhân vật “gây sốt” Harley Quinn trong bộ phim Suicide Squad, thí sinh Quỳnh Hương khiến ban giám khảo “sốc” khi cover ca khúc vang bóng một thời Khi xưa ta bé với giọng hát đầy vẻ ma mị, lôi cuốn, đậm chất nhạc Chill.

Cô đã cống hiến một tiết mục đầy cá tính từ ngoại hình đến giọng hát. Nữ thí sinh đã thay cho ca khúc đình đám ngày nào một “lớp áo mới” hiện đại hơn. Ở cuối tiết mục, nữ thí sinh còn kết hợp với dòng nhạc EDM sôi động để trổ tài khoe vũ đạo. Thí sinh chia sẻ thuộc thế hệ 9x khiến Mỹ Tâm liền tung hứng cho rằng thí sinh nhỏ hơn mình 2 tuổi làm cả khán phòng bật cười.

Mỹ Tâm nhận xét phần trình diễn sẽ phá cách hơn nếu tiết mục chuyển sang Acoustic thay vì EDM. Bên cạnh đó, nữ giám khảo cho rằng thí sinh nên trình diễn theo phong cách của mình hơn là di chuyển khi hát, hạn chế lộ nhiều nhược điểm. Isaac thì cho rằng thí sinh nên khoe giọng hát nhiều hơn nhưng nhìn chung anh cảm thấy thích tiết mục này. Với đạo diễn Quang Dũng, anh đánh giá cao sự sáng tạo về ý tưởng. Tuy nhiên, anh góp ý thí sinh nên đứng yên và tập trung vào phần hát thì tiết mục sẽ hấp dẫn, thú vị hơn.

Mặc dù góp ý nhiều nhưng ban giám khảo vẫn rất ấn tượng vì phần biểu diễn nhiều màu sắc này.

Mặc dù vậy, đạo diễn Quang Dũng vẫn lựa chọn Quỳnh Hương vào vòng Tỏa sáng khi anh chiến thắng ở phần thử thách đoán thí sinh.

Cô nàng “Harley Quinn phiên bản Việt” tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với chất giọng lạ kết hợp với màn rap tiếng Hàn cực “đỉnh”. Thậm chí, cả khán phòng vỡ òa trong bất ngờ khi cô nàng thí sinh còn hát ca khúc bằng tiếng Anh và tiếng Nga.

Tuy nhiên, dù có phần thể hiện ấn tương nhưng Quỳnh Hương vẫn không thể vượt qua được đối thủ "nặng ký" "Another Think" và chấp nhận về nhì với giải thưởng 10 triệu đồng.

Xem phần biểu diễn ca khúc "Nơi anh không thuộc về" của Quỳnh Hương./.

CTV Thanh Mai/VOV.VN