Nhóm thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, lái xe bằng chân, đi xe máy kẹp 3, lạng lách đánh võng vi phạm an toàn giao thông.

Clip : Nhóm thanh niên dùng 2 chân lái xe máy.

Trước đó, vào ngày 16/3 facebook Hồ Hải Hoàng đã đăng tải 2 clip lên mạng xã hội với nội dung phản ánh một nhóm thanh niên ở huyện Diễn Châu, Nghệ An đầu không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy kẹp 3, lạng lách đánh võng vi phạm an toàn giao thông. Clip nhận được nhiều lượt chia sẻ, đại đa số người xem clip đều mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhóm thanh niên trên.

Ngày 18/3, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết: Hiện cơ quan công an mới triệu tập một số thanh niên trong clip, kẹp 3 đánh võng trên QL1A. Và đã lập biên bản xử lý các thanh niên trên, đồng thời cơ quan công an đang tiếp tục triệu tập nhiều thanh niên khác có mặt trong clip.

Cũng theo công an huyện Diễn Châu, clip được quay vào ngày 16/3, trên địa bàn huyện Diễn Châu. Nhóm thanh niên trong clip, đang tham gia một đám cưới ở địa phương.

Công an huyện Diễn Châu cho biết thêm, vì clip có chất lượng kém không thể xem rõ các biển số xe máy tham gia. Vì vậy, công an sẽ liên lạc với người quay clip này để được cung cấp thêm tư liệu phục vụ việc truy tìm xử lý tất cả các xe còn lại. Qua đó, sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật để xử phạt nghiêm đối với nhóm người này để răn đe, tuyên truyền.