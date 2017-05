Clip ghi cảnh 2 nữ sinh ở Nghệ An dùng tay, chân đánh đập một bạn khác. Nhiều người xung quanh đứng xem.

Ngày 19/5, ông Phạm Tân Phương, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết đơn vị này đang phối hợp cơ quan quan công an xác minh, giải quyết vụ việc 2 nữ sinh đánh bạn trên địa bàn.

Trước đó một ngày, mạng xã hội xuất hiện clip dài 37 giây, ghi cảnh 2 cô gái được cho là nữ sinh xông vào đánh đập bạn nữ khác.

Trong clip, một người bịt khẩu trang, mặc áo màu hồng ngắn tay lao vào đánh, tát liên tiếp vào mặt bạn, bên cạnh là chiếc xe đạp điện. Một bạn nữ khác mặc áo kẻ ô trắng - xanh cũng lao tới tát thẳng vào mặt nạn nhân.

Sự việc xảy ra tại vùng đất trống trong khu dân cư, có nhiều người chứng kiến. Tuy nhiên, họ chỉ đứng nhìn chứ không can ngăn, thậm chí còn hô hào cổ vũ.

Chỉ đến khi một phụ nữ lớn tuổi hơn đứng ra can ngăn vụ việc mới dừng lại. Theo thông tin ban đầu, nhóm bạn nữ đánh nhau trong clip là học sinh của trường THPT Tân Kỳ. Clip được quay cách đây khoảng chục ngày.

Hai nữ sinh dùng chân, tay đánh một bạn nữ cùng khối. Ảnh: Cắt từ clip.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết đã nhận được báo cáo của trường THPT Tân Kỳ về vụ việc 2 học sinh đánh hội đồng bạn nữ cùng trường.

Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân, sau khi thi xong học kỳ 2, hai em tên Giang và Ánh (đều là học sinh lớp 10) hẹn nữ sinh tên Hòa cùng khối đến khu vực khuôn viên thị trấn Tân Kỳ để đánh dằn mặt.

Thầy Lê Khắc Thục, Hiệu trưởng trường THPT huyện Tân Kỳ xác nhận sự việc trên và cho biết hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, do cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, trường sẽ có hình thức kỷ luật các em học sinh liên quan khi có kết quả xác minh của công an.

Trường THPT Tân Kỳ, nơi các em đang theo học. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa