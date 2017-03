Đối tượng Trương Văn Ai, công chức Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) dùng hung khí đâm thủng bụng Trưởng phòng là ông Nguyễn Văn Đợi đã bị lực lượng chức năng khống chế sau hơn 15 phút vây hãm.

Khoảng 8h sáng 10.3, ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn - bị cấp dưới của mình là ông Trương Văn Ai dùng hung khí đâm thủng bụng. Sau đó, Ai về nhà (đường Thống Chế Điều Bát thuộc thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) sử dụng các hung khí như kéo, dao, gậy sắt cố thủ bên trong.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Trà Ôn đã trực tiếp đến hiện trường khuyên đối tượng ra đầu thú nhưng không thành công. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 15 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng Ai dẫn giải về Công an huyện Trà Ôn để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng khống chế thành công đối tượng.

Clip lực lượng chức năng khống chế đối tượng Ai: