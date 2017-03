Chiều 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định số 223 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng trú ở phường Hoàng Liệt, về hành vi Dâm ô đối với trẻ em.

Chiều 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định số 223 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng (SN 1983, có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản), trú ở phường Hoàng Liệt, về hành vi Dâm ô đối với trẻ em.

Công an TP Hà Nội cho biết, nghi phạm Cao Mạnh Hùng bị khởi tố theo Điều 116 BLHS. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát phê chuẩn.

Thi hành lệnh bắt giam Cao Mạnh Hùng dâm ô bé 8 tuổi ở Hà Nội. (nguồn: Youtube/THAN).

Được biết, vào sáng 15/3, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng Phòng tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi vụ án xâm hại trẻ em được khởi tố, cơ quan điều tra đã triệu tập Cao Mạnh Hùng (có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản) để điều tra, làm rõ hành vi xâm hại tình dục trẻ em theo tố cáo của mẹ nạn nhân là chị N.T.L. (trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Trước đó, ngày 13/3, Cơ quan điều tra CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Dâm ô đối với trẻ em, xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Cao Mạnh Hùng tiều tụy và hốc hác khi bị bắt. Ảnh: ANTĐ.

Như chúng tôi đã đưa tin, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 10/1, chị Nguyễn Thị L. đã đến CA phường Thịnh Liệt tố cáo việc con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh Hùng (quê Đông Hưng - Thái Bình) thuê trọ gần nhà chị đã có hành vi xâm hại tình dục bé N. vào tối 8/1.

Theo lời kể của con chị L., khoảng 19 giờ 30 ngày 8/1, khi cháu đang cùng 4 người bạn hàng xóm, ở các độ tuổi sinh năm 2004, 2008 và 2010, chơi ở gần nhà thì Cao Mạnh Hùng xuất hiện. Thời gian này, đối tượng Hùng đã 2 lần dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với bé. Tối muộn hôm ấy, bé gái về nhà, kể lại sự việc với mẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ chị L., Công an phường Thịnh Liệt đã báo cáo Công an quận Hoàng Mai để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Công an đã triệu tập Cao Mạnh Hùng – người bị tố giác đến ghi lời khai.

Cao Mạnh Hùng ký vào biên bản bắt giữ.Ảnh: ANTĐ.

Liên quan đến vụ việc trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017.

Trước tính chất phức tạp của sự việc, ngày 13/3, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Cơ quan điều tra CATP vào cuộc, tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Cơ quan điều tra CAQ Hoàng Mai để tổ chức điều tra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, song cũng hết sức thận trọng, khách quan, rõ người, rõ tội, và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.