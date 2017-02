Khoảng 13h ngày 28/2, công nhân công ty Samsung va chạm với một số nhân viên bảo vệ công ty này. Ngay sau đó, hàng nghìn công nhân “quây” công ty Samsung dẫn đến gây lộn.

Một số nhân chứng cho biết, một công nhân mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ ở lối ra vào cổng công ty. Sau vụ việc, các công nhân tập trung rất đông người ở khuôn viên nhà máy. Vụ ẩu đả khiến một công nhân người Việt bị thương.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Tử Quỳnh – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 28/2. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn giữa công nhân với nhóm bảo vệ công ty.

Theo ông Quỳnh, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an tỉnh đã đến hiện trường, giải tán đám đông, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Các công nhân tại công ty Sam sung Bắc Ninh tập trung đông.

Đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cũng xác nhận vụ ẩu đả và cho biết, lãnh đạo công an tỉnh đang trực tiếp xuống hiện trường để phối hợp, xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong chia sẻ, do mâu thuẫn nên một nhóm người đã hành hung một công nhân người ở lối ra vào cổng công ty. Sau đó, nhiều công nhân kéo đến tụ tập. Hiện lực lượng chức năng đã giải tán đám đông và ổn định tình hình an ninh tại đây.

Nam thanh niên bị hành hung.

Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Phong, sự việc khiến công nhân người Việt bị thương. Đối tượng hành hung đã bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an huyện Yên Phong đã có mặt đưa công nhân người Việt đi bệnh viện và xử lý vụ việc.

Phùng Chiến