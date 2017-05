CTCP Xây dựng hạ tầng CII (CII E&C) sẽ chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE vào ngày 15/5 tới đây với mã chứng khoán CEE.

Theo đó, 41,5 triệu cổ phiếu CEE với tổng giá trị theo mệnh giá 415 tỷ đồng sẽ chính thức chào sàn HOSE với giá tham chiếu 22.300 đồng/CP. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu.

CII E&C tiền thân là Công ty Đầu tư và Kinh doanh CTGT 565 thành lập năm 2000. Đến 2007, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh (CII) trở thành cổ đông lớn nắm giữ 30% vốn điều lệ và đã nâng tỷ lệ sở hữu này lên 49% trong năm 2009. Trở thành công ty con của CII và tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng, công ty này đã chính thức đổi tên thành CII E&C từ năm 2013.

Qua các đợt tăng vốn trong những năm tiếp theo, hiện CII E&C có vốn điều lệ 415 tỷ đồng và cổ đông lớn CII vẫn duy trì mức nắm giữ 49%.

Kết thúc năm 2016, doanh thu thuần của CII E&C đạt gần 790 tỷ đồng, giảm 32,54% so với năm trước đó và hoàn thành 82,24% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 53,46 tỷ đồng, giảm 42,44% so với năm trước và hoàn thành 89% kế hoạch năm. Tỷ lệ chia cổ tức trong năm là 10%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên mới đây, CEE đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.735,67 tỷ đồng, trong đó doanh thu chính đạt 1.676,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 102,42 tỷ đồng. Mức chi trả cổ tức dự kiến là 21,72%.

Kết thúc quý I/2017, CII E&C chỉ đạt doanh thu 116,17 tỷ đồng, tăng 17,75% so với cùng kỳ năm ngoái (98,66 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 29,12 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ (9,68 tỷ đồng). Lợi nhuận trong kỳ tăng vọt là do Công ty nhận được cổ tức từ việc đầu tư vào CTCP Cơ khí điện Lữ Gia.

T.T

T.T