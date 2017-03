Liên quan đến vụ một cơ sở giữ trẻ nằm trên địa bàn phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh có hành vi bạo hành trẻ em, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết sẽ hỗ trợ trẻ bị bạo hành ở quận Gò Vấp có chỗ học đảm bảo.

Chiều 16/3, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP phố Hồ Chí Minh cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Sở đã trực tiếp làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Vấp, đề nghị liên hệ với phụ huynh, phối hợp với Trường Mầm non công lập Anh Đào trên địa bàn phường tạm thời giữ trẻ tại đây; hỗ trợ các phụ huynh liên hệ các trường mầm non, nhóm tư thục có uy tín để cho các cháu tiếp tục đi học nếu có nhu cầu.

Qua tìm hiểu nắm bắt thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, đây là nhóm trẻ tự phát (không phép), chủ nhóm trẻ là bà Phạm Thị Mộng Thu (sinh năm 1968) cùng một người phụ nữ cùng trông giữ trẻ. Trước đây trông giữ từ 1-2 trẻ cho hàng xóm, người quen nhờ trông hộ, đến nay số trẻ đã lên đến 9 trẻ.

Nhận định hành vi của người giữ trẻ ở nhóm trẻ tự phát này vi phạm quy chế hoạt động của ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị UBND quận Gò Vấp chỉ đạo Công an quận và UBND phường 17 khẩn trương điều tra vụ việc, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý triệt để theo thẩm quyền; đồng thời xác định thông tin rõ ràng và trả lời cơ quan báo chí về hướng xử lý.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ tại các nhóm trẻ gia đình, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị UBND quận Gò Vấp chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn quận; tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ và đạo đức lương tâm nghề nghiệp cho người giữ trẻ.

Trao đổi về việc hỗ trợ trẻ tại nhóm trẻ này tiếp tục đi học, ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp cho biết, các trẻ tại nhóm giữ trẻ trên đã được chuyển sang Trường Mầm non Anh Đào, trường mầm non công lập lớn của quận để phụ huynh an tâm. Nếu phụ huynh có nhu cầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận sẽ liên hệ với các trường mầm non khác trên địa bàn để bố trí chỗ học đảm bảo cho các cháu.

Ông Nguyễn Thanh Thủy cho rằng, hành động của hai người chăm sóc trẻ tại nhóm trẻ này rất đáng lên án và không thể chấp nhận được trong ngành giáo dục. Theo quy định các nhóm trẻ, hộ giữ trẻ tư thục thuộc quyền quản lý và cấp phép của UBND các phường, xã.

Về góc độ quản lý chuyên môn, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thường xuyên tham mưu với UBND quận chỉ đạo các phường ra soát tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở giữ trẻ nhưng do lực lượng nhân sự còn mỏng đôi khi không thể giám sát hết các cơ sở nên đã xảy ra những sự việc đáng tiếc như thế này.

Để chấn chỉnh tình trạng bạo hành trẻ em, ngay trong chiều 16/3, UBND phường 17, quận Gò Vấp đã mời tất cả các nhóm trẻ, trường mầm non đến để phổ biến, quán triệt việc chăm sóc trẻ, không ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, dứt khoát không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm UBND phường và Công an phường 17 (quận Gò Vấp) đã tiến hành kiểm tra đối với cơ sở ở địa chỉ 214/77 đường Nguyễn Qanh, phường 17, quận Gò Vấp. Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ này để phục vụ điều tra làm rõ vụ việc.

Thu Hoài (TTXVN)