Cuộc đời của vị hoàng hậu được mệnh danh là hoang phí và phóng đãng nhất nước Pháp này hiện tại vẫn gây nhiều tranh cãi cho nhiều học giả, với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette (1755 - 1793) bà là hoàng hậu cuối cùng của triều đại quân chủ cuối cùng trước khi cách mạng dân chủ Pháp nổ ra vào thế kỷ 18.

Bà hoàng Marie Antoinette là con gái út trong số 16 người con của Hoàng đế Francis I của Đế quốc La Mã Thần Thánh với Hoàng hậu Maria Theresia của Áo. Do quan hệ giữa Pháp và Áo luôn trong tình trạng có thể xảy ra chiến tranh do cả hai muốn giành quyền thống trị châu Âu nên Hoàng hậu Maria Theresia cho Marie Antoinette kết hôn với cháu trai của Vua Pháp Loius XV khi mới 15 tuổi. Sau khi vua Loius XV băng hà, chồng Marie Antoinette trở thành vua Louis XVI vào năm 1774. Marie Antoinette chính thức lên ngôi Hoàng hậu Pháp khi chưa đầy 20 tuổi.

Trong 7 năm sau đám cưới, vua Louis XVI thờ ơ với vợ và không thực hiện bổn phận làm chồng. Phải đến năm 1777, vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette mới chính thức có quan hệ tình ái. Khi ấy, nhà vua 23 tuổi và hoàng hậu 22 tuổi. Năm 1778, hoàng hậu Antoinette mang thai con đầu lòng.

Vẻ xinh đẹp duyên dáng của Marie-Antoinette thuở thiếu thời.

Khi sang Pháp còn quá trẻ cộng thêm việc chồng thờ ơ, hoàng hậu Marie Antoinette buồn chán nên đã tìm thú vui để thay đổi cuộc sống tẻ nhạt bằng cách phung phí tiền bạc mua sắm những món đồ đắt tiền, cho bạn bè nhiều chức vụ trong triều, đánh bài bạc, đắm chìm trong các buổi tiệc xa hoa...

Việc ăn chơi phung phí, xa hoa của hoàng hậu Pháp Marie Antoinette bị người dân Pháp chỉ trích, bất bình. Nhiều tin đồn về hoàng hậu Antoinette lan truyền như người con thứ hai của bà hoàng này là con của Bá tước Axel von Fersen chứ không phải vua Louis XVI. Danh tiếng của hoàng hậu Antoinette bị suy giảm khá lớn vì những điều này.

Những bức tình thư

Sử gia người Anh Evelyn Farr đã đưa ra kết luận trên sau khi nghiên cứu thư từ trao đổi giữa Hoàng hậu Antoinette và Bá tước Axel von Fersen người Thụy Điển. Nữ sử gia này cho biết hai người đã có mối tình bí mật kéo dài hàng chục năm mà kết quả là công chúa Sophie và hoàng tử Louis - Charles.

Marie-Antoinette, hoàng hậu cuối cùng của nước Pháp.

Sophie là con út của Hoàng hậu Marie Antoinette, chết chỉ vài tuần trước khi đến sinh nhật một tuổi. Còn bé Louis - Charles chết năm 10 tuổi khi đang bị những nhà cách mạng Pháp giam giữ. Cuốn sách của sử gia Farr: “I Love You Madly - Marie Antoinette and Count Fersen: The Secret Letters” (Em yêu anh điên cuồng - Marie Antoinette và Bá tước Fersen: Những bức thư bí mật) đã được xuất bản hồi tháng 3.2016, tiết lộ những bằng chứng thuyết phục rằng Sophie và Louis - Charles là con riêng của Hoàng hậu Antoinette.

Các bức thư đã được bà Farr kiểm tra chéo với nhiều tài liệu lịch sử khác, trong số đó nhiều tài liệu chưa được xuất bản. Bà đã bỏ ra cả năm để giải mã những bức thư trong các kho lưu trữ khắp châu Âu.

Các cáo buộc chống lại Marie Antoinette gồm cả loạn luân. 9 tháng sau khi hành hình Vua Louis XVI, tòa án Cách mạng đã cố gắng cáo buộc cựu Hoàng hậu với những tội danh chống lại nước Cộng hòa Pháp, trong đó có tội phản quốc, tình dục bừa bãi và quan hệ loạn luân với con trai là Louis-Charles, người đã bị buộc phải xác nhận rằng Hoàng hậu đã lạm dụng tình dục mình. Sau vụ xét xử kéo dài 2 ngày, cả ban bồi thẩm đều cho rằng Hoàng hậu phạm tội và nhất trí kết án tử hình.

Theo Minh AN (Khoevadep)