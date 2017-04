Chuyện showbiz hôm nay: Hoa hậu Hòa bình Thế giới khen ngợi Huyền My, Brad Pitt gầy sọp sau ly hôn, người mẫu diện nội y đi xem âm nhạc ...

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới khen ngợi Huyền My xinh đẹp và dễ thương. Người đẹp Indonesia, Ariska Putri Pertiwi, dành cho á hậu Huyền My nhiều lời khen và chúc đại diện Việt Nam may mắn ở cuộc thi Miss Grand International 2017. Ảnh: BTC

Sara Sampaio, thiên thần nội y nổi tiếng thế giới hiện nay, gây sốc nhiều người khi đi xem liên hoan âm nhạc Coachella với váy xuyên thấu hở toàn bộ nội y. Theo Zing.vn

Đúng như lời hứa với fan sẽ hoạt động tích cực hơn trong năm 2017, sau MV Nơi này có anh và album đầu tay m-tp M-TP vừa ra mắt, Sơn Tùng M-TP bất ngờ hé lộ poster cho sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình. Ngay lập tức, thông tin này trở thành chủ đề được các fan của nam ca sĩ bàn tán sôi nổi. Theo VTC

Hình ảnh hốc hác, gầy trơ xương của nam diễn viên Brad Pitt sau khi ly hôn Angelina Jolie khiến không ít người xót xa. Ảnh: Daily Mail

Đông Nhi, Noo Phước Thịnh sẽ góp mặt trong lễ trao giải âm nhạc "Cống hiến 2017". Cả 2 sẽ cùng đàn chị Hồ Ngọc Hà và các ca sĩ khác trình diễn trong lễ trao giải "Cống hiến 2017" tại Nhà hát TP.HCM.

Trên trang cá nhân, vợ chồng nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" chia sẻ hình ảnh ẵm con trai mới sinh đi nhận xe mới. Cả hai đều ưng ý chiếc xe dòng BMW màu xanh có giá trên thị trường khoảng hơn 2 tỷ đồng. Theo Zing.vn

Cách đây ít giờ, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên Bảo Anh trong chuyến du lịch Nhật Bản. Anh hóm hỉnh tiết lộ đã thuê bộ đồ truyền thống xứ Phù tang với giá 400.000 đồng. Bên cạnh anh, Bảo Anh diện trang phục kimono, búi tóc kiểu Nhật. Cô cho hay tốn gần 3 triệu đồng để thuê trang phục và làm tóc. Theo Vietnamnet

Sau khi chia tay Khương Ngọc, công chúng thấy Thanh Trúc gần như “mất tích” khỏi các hoạt động nghệ thuật. Thanh Trúc tâm sự, vào giữa 2016, khi gặp chuyện buồn cá nhân và công việc, cô stress dữ dội. Chứng mất ngủ kéo đến cũng khiến cô không thể kiểm soát bản thân. Theo VnExpress

