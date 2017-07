Nhiều khả năng, Matic sẽ sớm gia nhập MU và anh sẽ có trận ra mắt đội bóng mới ở Siêu cúp châu Âu gặp Real Madrid.

Matic có thể ra mắt trận gặp Real

Tiền vệ người Serbia đã ở rất gần MU sau những tin đồn ngày càng dày đặc trong thời gian qua. Theo thông tin từ Sky Sports tiết lộ đó là Matic sẽ chính thức gia nhập “Quỷ đỏ” vào ngày mai. Và nhiều khả năng anh sẽ ra mắt đội bóng trong trận tranh Siêu cúp với Real Madrid vào hôm nay 31/7.

Matic sẽ đấu Real cùng với MU

Sao Inter khuyên Sanches bỏ MU đến Milan

Trong bài phỏng vấn với Gazzetta dello Sport, tiền vệ Joao Mario thẳng thắn chia sẻ về cuộc nói chuyện với Sanches. "Chúng tôi đã nói chuyện với nhau sau trận đấu vào hôm thứ năm. Sanches là một cầu thủ trẻ và cậu ấy muốn ra sân, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi đã nói với cậu ấy rằng, nếu đến AC Milan cậu ấy sẽ được gia nhập một CLB lớn và tôi sẽ có thêm một người bạn tại thành phố Milan."

Roma “trêu tức” MU vụ Radja Nainggolan

Như đã biết, Nainggolan đã từ chối lời đề nghị của “Quỷ đỏ” Manchester để gia hạn hợp đồng với AS Roma. Có lẽ do hứng khởi vì điều này, tiền vệ Strooman đã cho biết. “Bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có Nainggolan, AS Roma trở nên mạnh mẽ hơn khi có anh ấy trong đội. Tôi hạnh phúc vì Nainggolan và Daniele De Rossi ở Roma.”

Anderlecht ra giá bán tiền vệ trung tâm cho MU

Giám đốc thể thao của Anderlecht, Herman van Holsbeeck đã tiết lộ rằng một đề xuất từ 22,3 triệu bảng đến 31,3 triệu bảng sẽ thuyết phục câu lạc bộ Bỉ bán tiền vệ Leander Dendoncker cho MU. Theo De Morgen, HLV Jose Mourinho đã ngưỡng mộ tài năng của Dendoncker, người đã ghi bàn vào lưới MU tại vòng tứ kết Europa League mùa trước.

HLV Tottenham phủ nhận tin MU hỏi mua Dier

Mới đây, nhiều tờ báo Anh đưa tin MU đã gửi lời đề nghị, trị giá 40 triệu bảng đến Tottenham với mong muốn sở hữu Eric Dier . Nhưng khi được hỏi về thông tin liên quan đến Dier và MU, HLV Pochettino nói: 'Đó là một tín hiệu tốt cho chúng tôi. Khi các CLB khác nói về cầu thủ của chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi có những cầu thủ tốt. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn mà thôi."

Conte không biết gì về tương lai của Matic