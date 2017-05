Chuyện lạ hôm nay xảy ra ngay trong cuộc sống thật, cô dâu người Ấn Độ tức giận không đồng ý làm lễ thành hôn với chú rể mà thay vào đó là một vị khách lạ mặt.

Câu chuyện lạ hôm nay do trang thecoverage đăng tải, là một câu chuyện mà ai nghe cũng ngỡ là "ảo" như trong phim, nhưng nó lại diễn ra ngay trong đời sống thực. Một cô dâu người Ấn Độ đột ngột hủy hôn, thay vào đó quyết định cưới ngay khách mời trong buổi lễ kết hôn chỉ vì tức giận chú rể không mời DJ đến đám cưới.

Sự việc xảy ra gần đây tại làng Chakka, quận Begusarai, bang Bihar, Ấn Độ. Theo thông lệ, cuộc hôn nhân của cô dâu và chú rể được ấn định ngày từ trước. Vào ngày cưới, chú rể hào hứng đi đến nhà cô dâu để rước dâu nhưng lại không đem theo DJ nào đi theo. Đó là nguyên nhân khiến cô dâu tức giận quyết hủy đám cưới và cãi nhau với cả gia đình nhà trai.

Thông tin cho biết, dù mọi người trong đám cưới ra sức thuyết phục cô dâu bỏ qua và tiếp tục hôn lễ nhưng cô dâu nhất quyết hủy hôn và còn quyết định tìm bằng được cho mình một chú rể khác ngay tại đám cưới, cuối cùng, cô chọn anh chàng tên Jitendra Kumar, một người lạ mặt đến dự đám cưới. Kỳ lạ là anh chàng này cũng không hề từ chối và đồng ý kết hôn với cô dâu. Đám cưới của cả hai được tiến hành ngay sau đó.