Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Dùng (ngụ khu vực 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ xác định ông Dùng đã chết và đưa vào nhà xác bệnh viện. Đến nửa đêm, người đàn ông này lồm cồm bò dậy xô cửa bò ra ngoài và…sống cho đến bây giờ.

Ông Cọp kể lại chuyện chết đi sống lại trong nhà xác bệnh viện

Bước ra từ nhà xác

Ông Nguyễn Văn Dùng (43 tuổi, tên thường gọi là Cọp) hiện đang làm công việc chăm sóc cây cảnh trong trường Đại học Nam Cần Thơ. Hàng ngày, đều đặn 6h sáng ông có mặt tại trường để làm việc, đến 4h chiều, ông lại tất bật đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ để cùng một số người khác phát cơm từ thiện. Xong xuôi, ông đi đón vợ, sau đó hai vợ chồng cùng đón đứa con thứ 3 ở trường rồi mới về nhà.

Câu chuyện chết đi sống lại của ông Cọp, có người biết, người không cũng như có người tin, người cho rằng ông lừa bịp. Ông Cọp cho hay, người nghe ông kể chuyện đó thường sợ hoặc nghi ngại những gì ông nói. Một phần vì chuyện xảy ra đã 20 năm, nhưng quan trọng nhất là câu chuyện này nghe có phần hoang đường, khó tin. Chúng tôi đã tìm gặp người đàn ông này, để nghe ông kể về thời khắc mà ông đúng nghĩa là từ cõi chết trở về.

Vẫn nhớ như in, ông Cọp kể rành mạch: “Lúc đó tôi mới 24 tuổi. Ngày đó tôi xuống nhà bạn chơi ở huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang - PV). Tôi đi xe máy cà tàng trên đường về, tới chỗ cua thì bị một người chạy ngược chiều tông mạnh vào. Sau này tôi mới biết người này say rượu. Cú tông mạnh khiến tôi té nhào lăn lộn mấy vòng. Xém chút nữa thôi là tôi lọt xuống cống Bà Cai ở đó. Tôi lăn ra bất tỉnh không biết gì nữa”.

Sau đó, ông Cọp được những dân tốt bụng để lên xe bò đưa đến bệnh viện huyện gần đó để cấp cứu. Trong vụ tai nạn này, ông Cọp bị gãy chân phải và bị thương khá nặng ở đầu.

Tại bệnh viện, nạn nhân được xác định là đã chết và đưa vào nhà đại thể (nhà xác) của bệnh viện. Ông Cọp nhớ lại: “Lúc tôi bị tai nạn là khoảng 4h chiều. Sau khi vào nhà xác, thì đến nửa đêm hôm đó, tôi tỉnh lại”. Vì sao ông Cọp được xác định là đã chết nhưng lại sống lại trong nhà xác? Theo ông Cọp, bệnh viện sau đó không lý giải được sự chết đi sống lại của ông nhưng chính tự bản thân ông đã có câu trả lời.

“Lúc bị té xuống, tôi bất tỉnh không biết gì nữa. Nhưng trước khi tỉnh dậy, tôi thấy mình bay lơ lửng trên trời rồi gặp Quan thế âm Bồ tát. Người lấy nhành dương liễu phẩy vào đầu tôi. Tôi giật mình thức dậy thì thấy mình nằm trong nhà xác, trên mình còn phủ khăn trắng”, ông Cọp kể.

Sống lại trong nhà xác, chung quanh là không khí lạnh lẽo rợn người, ông Cọp lồm cồm bò xuống rồi mở cửa, vì chân đau, ông cũng không còn sức lực nên phải bò ra ngoài. “Ông bảo vệ nhà xác lúc đó thấy tôi bò ra thì bỏ chạy một mạch không dám quay đầu. Tôi cố gắng bò rồi kêu với theo, ổng sợ quá bỏ vào phòng đóng cửa lại. Tôi phải đập cửa hồi lâu ông mới dám mở cửa”, ông Cọp nhớ lại.

Tiếp đó, người đàn ông này được các bác sĩ đưa trở lại bệnh viện để tiếp tục cấp cứu. Bác sĩ kết luận ông Cọp bị gãy cẳng chân phải và sụp sọ. Ông Cọp nằm lại bệnh viện 14 ngày rồi trở về nhà. Câu chuyện này được ông kể lại cho người trong gia đình nghe, mẹ của ông thấy con từ cõi chết trở về thì mừng rỡ không nghĩ ngợi gì thêm nữa.

“Nghe tôi kể, có người tin, có người không tin nhưng sự thật là tôi sống lại rồi. Đó là điều quý giá nhất chứ còn gì nữa. Bác sĩ lúc đó cũng không giải thích vì sao tôi chết đi sống lại”, ông Cọp kết luận.

Thêm hai lần thoát chết ngoạn mục

Ông Cọp kể, trong cuộc đời mình, ông còn có hai lần thoát chết một cách rất hi hữu mà ở hai lần này vẫn liên quan đến những vụ tai nạn giao thông. Đó là vào năm ông 21 tuổi, ông đang đi xe đạp trên đường thì bị xe máy tông trúng. Cú tông khiến ông văng ra xa, đầu đập mạnh vào gốc ổi nhưng may mắn không sao.

Lần thứ ba bị tai nạn giao thông là sau lần chết đi sống lại gần chục năm. Năm đó, ông 31 tuổi, một bữa ông chạy chiếc xe đạp đi từ Cần Thơ sang Vĩnh Long. Khi đang đạp xe trên Quốc lộ 1, ông bị một chiếc container đi cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Ông và chiếc xe đạp nằm gọn dưới gầm của chiếc container này.

“Lúc đó, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là đầu tôi bị bánh xe cán nát. Chỉ một chút thôi. Chiếc xe đạp của tôi thì bị cán bẹp dúm, chỉ có thể bán phế liệu. Nguyên cả chiếc container đó đi hết qua người tôi. Đến lúc nó đi qua rồi tôi vẫn chưa dám đứng dậy. Ông tài xế tấp xe vô, dừng lại rồi chạy đến xem tôi thế nào. Thấy tôi không mảy may bị gì, ông mừng rỡ quỳ sụp xuống mà lạy tôi. Hồn vía tôi lúc ấy cũng lên mây rồi”, ông Cọp kinh hãi nhớ lại.

Thấy mình may mắn thoát chết, ông Cọp cũng không yêu cầu người lái xe container bồi thường gì mà xua tay bảo đi đi. Ông Cọp diễn giải: “Mấy người chứng kiến kêu tôi sao không gọi công an lại lập biên bản nhưng lúc đó thấy mình quá may mắn rồi, hơi sức đâu mà lập biên bản. Cuộc đời tôi có 3 lần bị tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy đó, vậy mà giờ tôi vẫn sống khỏe mạnh”.

Ông Cọp lập gia đình năm 28 tuổi, đến nay đã có 3 đứa con lớn nhỏ. Trước lúc bị tai nạn chết đi sống lại, ông làm việc trong xưởng làm mái lợp. Nhưng sau tai nạn đó, ông thấy sức khỏe mình yếu đi mấy phần, lại do ăn chay kham khổ nên cơ thể càng mất sức. Để mưu sinh, ông sắm sửa cho mình một chiếc xe đẩy rồi buôn bán rau cải, cá mắm ở các chợ gần nhà.

Mấy tháng nay, ông được người quen giới thiệu rồi được nhận vào làm công việc chăm sóc cây cảnh ở trường Đại học Nam Cần Thơ. Vợ của ông cũng làm tạp vụ ở trong trường đại học này. Công việc lao động chân tay của hai vợ chồng, phải nuôi nấng đó 3 đứa con đang ở tuổi ăn tuổi lớn và người mẹ già ngoài 80 tuổi nay ốm mai đau.

Ông Cọp là người ăn chay trường, suốt mấy chục năm qua. Năm 17 tuổi, ông phát tâm một lòng hướng theo đạo lý Phật giáo Hòa Hảo. Kể từ đó ông ăn chay cho đến nay. Dù công việc bề bộn, cuộc sống có nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng mấy năm qua ông vẫn đều đặn cùng đồng đạo của mình phát cơm từ thiện ở các bệnh viện TP.Cần Thơ.

Ông tâm niệm: “Sau bao nhiêu lần sinh tử trong cuộc đời, tôi thấy rằng con người sống chỉ hơn nhau hơi thở. Nghĩa là sống hoặc chết, cái quan trọng là chữ “đức” ở đời, sống sao để mình không phải xấu hổ ngại ngùng trước bất kỳ ai. Đó là quan niệm sống của tôi”. Ông Cọp trầm ngâm kết thúc câu chuyện.

Khoa học chưa thể lý giải

Những trường hợp chết đi sống lại hoặc “kêu cứu trong quan tài” được ghi nhận khá nhiều ở nước ta và cả thế giới. Dù vậy, đây vẫn là hiện tượng bí ẩn đối với các ngành khoa học và đến nay hiện tượng này vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Một khái niệm do ngành y tế đưa ra là chết lâm sàng, một phần nào giải thích được hiện tượng này.

Chết lâm sàng là hiện tượng tim bệnh nhân đã ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động, song không có nghĩa là người đó đã bị chết, mà đó chính là một trạng thái thứ ba của con người ngoài trạng thái sống và chết. Ở trạng thái chết lâm sàng này, các tế bào trong cơ thể con người vẫn còn sống.

Những người chết lâm sàng vẫn có thể sống lại nếu biết cách rung tim và sưởi ấm cơ thể, song không ít trường hợp, những người sống sót được sau khi tim ngừng đập đã bị mắc phải một số chấn thương não bộ và không thể sống sót lâu.

Nguyên Việt – Phan Thanh