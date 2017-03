Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyển hồ sơ vụ việc “tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc cấp cho dân nghèo tại xã La Dạ” sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyển hồ sơ vụ việc “tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc cấp cho dân nghèo tại xã La Dạ” sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, ngày 13/7/2016, UBND huyện Hàm Thuận Bắc ra quyết định số 4054/QĐ-UBND để triển khai Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ bằng tiền cho các hộ dân nghèo đồng bào thiểu số để họ tự mua máy móc, nông cụ; trong đó xã La Dạ có 306 hộ/1.335 khẩu được hỗ trợ mua sắm với số tiền là 1.530.000.000 đồng. Do sợ người dân tiêu xài, không chịu mua sắm máy nên UBND xã La Dạ đã tổ chức họp dân để thông báo số tiền được hỗ trợ là 5 triệu đồng/hộ để họ đăng ký mua máy móc, nông cụ theo yêu cầu. UBND xã La Dạ sau đó ký hợp đồng với Cơ sở Nông cơ Minh Thắng (huyện Tánh Linh) để cung ứng máy móc, nông cụ (tổng giá trị hợp đồng là 1.530.000.000 đồng, gồm 20 loại máy móc, nông cụ nhãn hiệu HONDA).

Trong hai ngày 28-29/12/2016, UBND xã La Dạ tiến hành cấp máy móc cho người dân. Tuy nhiên, sau khi nhận máy móc, nông cụ về, một số hộ đưa vào sử dụng thì chất lượng máy móc không đảm bảo, phát hiện trên thân máy có dán 2 nhãn hiệu khác nhau, tem dán chồng lên nhau, nghi vấn máy móc không chính hãng, xuất xứ từ Trung Quốc. Nhiều hộ dân yêu cầu làm rõ việc đánh tráo máy này.

Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc điều tra và phát hiện một số sai phạm: Đối với UBND xã La Dạ, theo Quyết định việc hỗ trợ cho dân bằng tiền mặt nhưng UBND xã La Dạ không phát tiền mặt, đã họp đồng với đơn vị để cung ứng máy móc, nông cụ cho dân nhưng không họp dân để triển khai cho dân biết trước khi ký hợp đồng mua máy móc, nông cụ là không đúng qui định. Theo qui định tại Điều 55, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu, đối với tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên phải đấu thầu, nhưng UBND xã La Dạ hợp đồng mua sắm 1.530.000.000 đồng lại chỉ định thầu là không đúng quy định. Đồng thời việc lựa chọn đơn vị cung ứng cũng không dảm bảo năng lực và không thông báo rộng rãi để các nhà cung ứng biết để tham gia. Khi đã hợp đồng với đơn vị cung ứng không kiểm tra hàng hóa trước khi cung cấp cho dân, mặc dù có đến đơn vị cung ứng để nghiệm thu hàng nhưng chỉ xem mỗi loại 1 đơn vị mẫu…

Đối với đơn vị cung ứng, Công an tỉnh Bình Thuận xác định sai phạm là thực hiện cung cấp máy móc không đúng hợp đồng, có biểu hiện gian dối trong cung cấp hàng hóa. Cung cấp máy móc nhái nhãn hiệu HONDA; cụ thể đối với các loại máy cắt cỏ, máy bơm nước, bình xịt điện mang nhãn hiệu HONDA trên thân máy có dán 2 nhãn hiệu khác nhau, tem dán chồng lên nhau, nghi vấn máy móc xuất xứ từ Trung Quốc. Bản thân chủ đơn vị cung ứng là ông Hồ Minh Thắng cũng thừa nhận các loại máy móc trên là mua loại II là hàng từ trung Quốc, không đúng với giá 5 triệu đồng.

Ngày 16/3, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, căn cứ báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Hàm Thuận Bắc chỉ đạo cơ quan chức năng chuyển hồ sơ kết luận của Đoàn Thanh tra huyện về vụ việc trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Hàm Thuận Bắc tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về vụ việc trên.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ tiến hành thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra việc cấp phát, sử dụng nguồn kinh phí này theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thanh (TT)