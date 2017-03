Thâm hụt thương mại trong tháng 1/2017 của Mỹ đã tăng lên mức “đỉnh” của gần 5 năm, khi giá dầu có xu hướng ngày một tăng đã đẩy giá trị nhập khẩu lên cao.

Chuyên gia: Thâm hụt thương mại có thể cản trở tăng trưởng kinh tế Mỹ. Ảnh: The Balance

Trong bối cảnh này, giới phân tích nhận định thương mại có thể sẽ là nhân tố kéo tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ đi xuống.

Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy thâm hụt thương mại trong tháng 1/2017 chạm mức 48,5 tỷ USD, tăng 4,2 tỷ USD (tương đương 9,6%) so với tháng 12/2016 và là mức thâm hụt/tháng cao nhất tính từ tháng 3/2012, nguyên nhân do giá trị xuất khẩu xuất khẩu máy bay dân sự, máy móc,.. sụt giảm trong khi nhập khẩu dầu tăng lên. Mức thâm hụt này đã tăng gần 12% so với mức thâm hụt của cùng kỳ năm ngoái và là khá phù hợp với dự đoán của giới chuyên gia.

Trong tháng 1/2017, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đã tăng 2,3% lên 240,6 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 12/2014, trong khi nước này nhập khẩu 259 triệu thùng dầu thô, con số lớn nhất kể từ tháng 7/2013. Tại thời điểm đó, giá dầu nhập khẩu trung bình ở mức 43,94 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 8/2015, qua đó đẩy giá trị nhập khẩu dầu lên mức “đỉnh” của hai năm.

Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 0,6% lên 192,1 tỷ USD, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 12/2014. Xuất khẩu dầu thô ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2015.

Thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Mỹ với Trung Quốc trong tháng 1/2017 tăng gần 13% so với tháng trước đó, ở mức 31,3 tỷ USD. Thâm hụt thương mại của Mỹ cũng nới rộng trong giao thương với Mexico (Mê-hi-cô) và Saudi Arabia (Arập Xê-út).

Theo giới quan sát, số liệu mới nhất này nhiều khả năng sẽ thúc đẩy các quyết sách theo hướng phản đối tự do thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump . Trước đó, Nhà Trắng đã nhiều lần gọi thâm hụt thương mại là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đồng thời cam kết sẽ có các hành động mạnh tay để thu hẹp khoảng cách giữa xuất-nhập khẩu, bao gồm đàm phán lại hoặc rút hoàn toàn khỏi các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền với cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hàng năm lên 4% và đàm phán lại các thỏa thuận thương mại theo hướng có lợi cho nước Mỹ. Ông Trump đổ lỗi cho chính sách thương mại của Mỹ đã khiến nhiều lao động không có việc làm và khoảng cách thương mại tăng lên do nhập khẩu có thể làm "nóng" hơn cuộc tranh luận về thuế biên giới.

