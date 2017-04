Sốt không xuất hiện như một căn bệnh đơn lẻ mà đó là dấu hiệu khi cơ thể bị nhiễm virus hoặc bị tấn công bởi vi khuẩn. Bài thuốc hạ sốt này cực đơn giản mà không cần sử dụng đến thuốc.

Nhiệt độ trung bình của người là 37 o C nhưng ở trẻ em thường thấp hơn một chút 36 – 36,5 o C. Khi nhiệt độ của trẻ tăng cao, đạt 37.5 o C thì trẻ đã có dấu hiệu bị sốt và cơn sốt sẽ nặng nếu nhiệt độ cao hơn 38 o C.

Sốt không xuất hiện như một căn bệnh đơn lẻ mà đó là dấu hiệu khi cơ thể bị nhiễm virus hoặc bị tấn công bởi vi khuẩn. Bởi vậy nó thường là triệu chứng của nhiều căn bệnh khác làm còn ảnh hưởng đến sức đề kháng của trẻ.

Trẻ trở nên mệt lả, quấy khóc và có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm khác nếu không điều trị kịp thời và đúng cách.

Hiện nay, tình trạng kháng kháng sinh đang bùng nổ. Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới thì từ năm 2050, nguy cơ sẽ có khoảng 10 triệu người chết do đại dịch này. Như vậy, trung bình cứ 3 giây lại có một người chết.

Để các con không là nạn nhân của đại dịch kháng kháng sinh, mẹ thông thái cần “nằm lòng” những bài thuốc dân gian tuyệt vời này để sử dụng mỗi khi con có triệu chứng bị ốm.

Bài thuốc hạ sốt từ những nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp cực đơn giản.

Cách hạ sốt nhanh cho trẻ cực đơn giản

9 ĐIỀU TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM KHI TRẺ BỊ SỐT

Nguyên liệu:

Lê tươi: 1 quả

Tỏi: 1 củ

Gừng: 1 củ

Đường phèn: 20g

Muối hạt: 3g

Mật ong: 15ml

Cách làm:

Lê rửa sạch dưới vòi nước, thái mỏng

Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, thái mỏng

Gừng rửa sạch, cạo vỏ rồi thái chỉ

Cho thêm đường phèn, mật ong, muối hạt vào cùng với lê, tỏi và gừng rồi hấp cách thủy chừng 30 phút.

Nước từ lê, tỏi, gừng có thể cho vào hũ thủy tinh, để ngăn mát để dùng dần.

Cách dùng:

Đối với trẻ dưới 1 tuổi: Mỗi ngày uống từ 1 -2 lần, mỗi lần 1 – 2 thìa cà phê nhỏ.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi thì mẹ phải hòa thêm nước ấm cho trẻ uống nhé.

Đối với trẻ trên 1 tuổi: Cho bé uống với liều từ 2 – 3 lần/ngày, mỗi lần khoảng 3ml (3 thìa cà phê)

Cách hạ sốt nhanh cho trẻ bằng các nguyên liệu tự nhiên mẹ nên áp dụng để tốt cho con

CÔNG THỨC HẠ SỐT CỰC NHANH TỪ CỦ TỎI

Chú ý: Đối với trẻ dưới 1 tuổi, trong phần nguyên liệu bài thuốc trên mẹ hãy thay mật ong bằng một ít nước ép cốt chanh.

Chỉ vởi những nguyên liệu và cách chế biến đơn giản như vậy là mẹ đã có một bài thuốc, bí quyết giảm ho hạ sốt nhanh cho trẻ mà không cần dùng đến các loại thuốc tây đắt tiền, tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ có hại cho con trẻ.

Theo Thạc sĩ – Lương y đa khoa Vũ Quốc Trung, phòng chẩn trị Y học cổ truyền chùa Cảm Ứng, Hà Nội (Hội Đông y Hà Nội), tỏi có vị cay, tính ôn, vào hai kinh can và vị, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát độc, sát trùng, trừ phong, tiêu nhọt, tiêu đờm…

Gừng tươi có vị cay, tính hơi ôn, vào 3 kinh phế, tỳ và vị, có tác dụng làm ấm, chống lạnh, hồi dương, thông lạch. Gừng là một vị thuốc cực kỳ hữu ích trong việc trị ho, đặc biệt tốt đối với trẻ nhỏ.

Lương y Vũ Quốc Trung khẳng định: “Từ lâu dân gian đã dùng gừng như một vị thuốc ít tiền và hữu hiệu trong chữa trị các triệu chứng ho thông thường do thời tiết”.

Ngoài ra, gừng còn có tác dụng cực tốt trong điều trị để chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, chân tay lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, ho, thấp khớp do lạnh…

Nếu ho do nhiễm lạnh, bạn có thể dùng nước sắc gừng với vỏ cam (hoặc quýt) và một ít vỏ quế để uống. Còn ho lâu không khỏi có thể dùng nước sắc gừng pha với mật ong để dùng”.

Ngoài ra, theo các bác sỹ chuyên khoa nhi tắm cho bé cũng góp phần làm bé hạ sốt. Tắm cho trẻ để làm sạch những virus, vi khuẩn bám xung quanh môi trường và cơ thể bé. Tuy nhiên bố mẹ nên chú ý các yêu cầu khi tắm: tắm ở nơi kín gió, tắm nước ấm, lau khô và mặc kín quần áo trước khi ra ngoài.

Cách hạ sốt nhanh cho trẻ bằng nước ấm cũng được nhiều chuyên gia y tế khuyên dùng

SAI LẦM NGUY HIỂM KHI DÙNG MIẾNG DÁN HẠ SỐT CHO TRẺ

Các mẹ chú ý không được tắm nước lạnh để làm giảm nhiệt độ của bé. Bởi bản chất của sốt là vì cơ thể thấy lạnh và cơ thể sản sinh ra nhiệt để làm ấm.

Tắm lạnh khiến mạch ngoại biên co lại, trẻ sẽ cảm thấy rét run và lại càng sốt cao hơn. Tắm sạch sẽ cũng làm cho bé trở nên thoải mái hơn khi làm sạch lớp mồ hôi toát ra gây cảm giác nặng nề. Tắm cho trẻ còn có thể giúp hạ sốt nhanh cho trẻ.

Các mẹ có thể vừa tắm vừa xông cho bé bằng cách nhỏ vào nước tắm một ít dầu tràm hoặc dầu oải hương, đóng kín cửa để hơi dầu nóng bốc lên không gian và không bị bay ra ngoài.

Một lưu ý nữa khi tắm cho trẻ là các bạn không nên trẻ ngâm trong nước. Một số người lớn có thể ngâm trong nước để làm mát cơ thể nhưng da bé rất non, mỏng và cơ thể bé rất yếu nên việc ngâm nước rất nguy hiểm.

Quỳnh Anh

Theo Đời sống Plus