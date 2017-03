Chuyển động đời sống văn hóa văn nghệ cùng các gương mặt: Đạo diễn Mỹ, Huyền My, Thu Hiền, Trà Ngọc Hằng, Khánh Ngân

Đạo diễn Mỹ LÀM ĐẠI SỨ DU LỊCH VIỆT

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 cho đạo diễn Jordan Vogt-Roberts. Năm nay 33 tuổi, Jordan Vogt-Roberts là đạo diễn, nhà sản xuất người Mỹ, từng được biết đến với các bộ phim như: Single Dads (2009), The Kings of Summer (2013) và nóng hổi là bộ phim “Đảo đầu lâu” với nhiều cảnh quay tại Việt Nam!

Huyền My ĐÓNG PHIM TẠI MYANMAR

Á hậu Huyền My được mời sang Myanmar để đảm nhiệm một vai trong bộ phim có tên Bridge over cloud (tạm dịch: Cây cầu trên mây). Trong phim, cô sẽ đóng cặp cùng diễn viên nam chính Nay Toe - người từng đoạt giải Myanmar Academy Awards 2009. Đây là lần đầu tiên á hậu Huyền My thử sức với điện ảnh, mà lại là một bộ phim nước ngoài!

Thu Hiền VÀ “THẦN TƯỢNG TƯƠNG LAI”

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền bất ngờ đảm nhận vai trò giám khảo của game show “Thần tượng tương lai”, cùng với ca sĩ Quang Linh và ca sĩ Cẩm Ly. Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền cho biết: “Mục đích của tôi ngồi ở đây không phải để biến các em nhỏ trở thành những ngôi sao đi kiếm tiền mà là muốn tạo một nền móng đam mê cho trẻ, để từ đó, trong suốt hành trình của cuộc thi, sẽ giúp các em học được nhiều điều để nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc cho mình".

Trà Ngọc Hằng ĐẦU TƯ ĐIỆN ẢNH

Người mẫu Trà Ngọc Hằng đã bỏ tiền thực hiện bộ phim sitcom “Khi mẹ làm cha”. Không chỉ giữ vị trí nhà sản xuất, Trà Ngọc Hằng còn đóng vai chính kiêm… hát ca khúc của phim. Bộ phim "Khi mẹ làm cha” miêu tả những góc khuất tâm lý của một bà mẹ đơn thân qua các tình huống thường nhật, từ đó mang đến cái nhìn đa chiều, giàu cảm xúc về họ.

Khánh Ngân ĐĂNG QUANG NỮ HOÀNG DU LỊCH

Người đẹp Khánh Ngân đã được xướng danh Nữ hoàng Du lịch Quốc tế Việt Nam 2017 tại cuộc thi Hoa khôi Du lịch 2017. Ngay từ đầu cuộc thi, Khánh Ngân là một trong những thí sinh gây chú ý nhất, bởi cô từng tham gia sân chơi The Face và lọt vào chung kết. Ở phần thi ứng xử, nhận được câu hỏi "Nếu trúng xổ số hàng tỷ đồng, bạn sẽ làm gì?”, Khánh Ngân trả lời sẽ dành một phần tiền để kinh doanh, phần còn lại cô dùng để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Việt Nam.

T.H