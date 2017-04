Đang trên đường chở cô con gái nhỏ 20 tháng tuổi đi dạo phố, anh Hoàng bất ngờ bị một nhóm đối tượng truy sát. Trước trận “mưa dao” của nhóm giang hồ, người cha tội nghiệp đã dùng thân mình để che chắn cho con.

Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng. Ảnh: T.nam

Hành vi xem thường pháp luật

Nhiều ngày qua, dư luận tỉnh Nam Định vẫn chưa thôi bàn tán xôn xao về vụ truy sát đẫm máu xảy ra trên đường Mạc Thị Bưởi (TP Nam Định) vào tối 6/4. Theo đó, khoảng 21h30 ngày 6/4, anh Lê Việt Hoàng (SN 1986, trú tại đường Bái, phường Lộc Vượng, TP Nam Định) dùng chiếc xe đạp điện để chở cô con gái nhỏ 20 tháng tuổi đi chơi. Khi di chuyển tới đường Mạc Thị Bưởi thì xe anh Hoàng bất ngờ bị chiếc ô tô 4 chỗ, nhãn hiệu Mazda 3 màu đỏ (BKS Nam Định) chặn đầu. Trong tích tắc, 5 đối tượng trên xe lao xuống, tay cầm đủ hung khí truy sát bố con anh Hoàng. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh Hoàng vội vàng ôm cô con gái nhỏ bỏ chạy nhưng không thoát. Với thái độ lạnh lùng, nhóm đối tượng đã vung dao kiếm chém túi bụi. Trước tình huống nguy cấp, anh Hoàng đã ôm con gái nhỏ vào trong lòng, tự mình hứng chịu trận “mưa” dao.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân, nhưng không ai dám vào can ngăn do thái độ hung hãn từ nhóm đối tượng. Thấy anh Hoàng gục xuống, những kẻ gây án rời đi thì người dân mới vội vàng đưa 2 bố con anh Hoàng đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người bố đã tử vong sau đó vài giờ. Trong khi đó, bé gái may mắn chỉ bị xây xước nhẹ. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Nhung (một hộ kinh doanh trên đường Mạc Thị Bưởi) cho biết: “Tôi đang định đóng cửa hàng đi nghỉ thì nghe tiếng kêu cứu ở ngoài đường, kèm theo đó là tiếng khóc thất thanh của trẻ nhỏ. Tôi thấy một số người cầm hung khí chém tới tấp một thanh niên. Người thanh niên nằm phủ phục dưới đất, chấp nhận những nhát dao hung hãn của các đối tượng lạ để che chắn cho đứa trẻ. Trước sự hung hãn ấy, tôi và nhiều người dân khác không dám ra can ngăn. Chỉ đến khi họ bỏ đi, chúng tôi mới dám lại gần và đưa các nạn nhân đi cấp cứu”.

Chị T xót xa trước sự ra đi bất ngờ của người chồng.

Những dự định còn dang dở

Theo tìm hiểu của PV, trước đây trong thời gian làm việc ở Hà Nội, anh Hoàng quen biết với chị Hoàng Thủy T (SN 1989). Sau đó, họ quyết định đi tới hôn nhân. Lập gia đình, chị T đã từ bỏ công việc liên quan tới ngành ngân hàng để về quê chồng sinh sống. Tại quê nhà, để lấy tiền nuôi con và trang trải cuộc sống, anh Hoàng hành nghề lái taxi, còn chị T mở quán bún đậu gần nhà. Ngoài thời gian chạy xe, anh Hoàng thường ở nhà chăm sóc cô con gái nhỏ và phụ giúp vợ việc hàng quán. Tuy nhiên, vài ngày trước khi vụ việc trên xảy ra, anh Hoàng đã xin nghỉ việc. Trong khi đó, chị T cũng đóng cửa quán bún để học thêm nghề làm móng tay. Dự định đến giữa tháng 4/2017, vợ chồng anh Hoàng cùng cô con gái nhỏ sẽ rời quê hương để vào miền Nam lập nghiệp. Tuy vậy, dự định chưa thành thì bi kịch ập đến quá bất ngờ với họ.

Nhìn hình ảnh chị T ôm chặt cô con gái nhỏ trong đám tang người chồng, những người chứng kiến đã không cầm được nước mắt. Tuy cuộc sống đôi lúc khó khăn, nhưng tình cảm vợ chồng anh Hoàng vô cùng khăng khít. Đối với anh chị em trong nhà, anh Hoàng kính trên, nhường dưới. Đối với quan hệ hàng xóm láng giềng, anh cũng chưa bao giờ để xảy ra điều tiếng gì.

Quá đau đớn và thương nhớ người chồng xấu số, chị T đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chị và con gái vui vẻ hạnh phúc bên chồng khi còn sống. Chị viết: “Anh là người người chồng tốt, một người bố vĩ đại. Hãy yên nghỉ chồng nhé, dù có phải đi tới đâu, vợ cũng sẽ tìm lại công lý cho chồng. Bố không hoàn hảo nhưng bố luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất… Mẹ con Đậu Đậu (tên thường gọi của con gái anh Hoàng ở nhà) mãi yêu và thương bố nhiều lắm. Suốt một đời tôi yêu anh hơn một chữ yêu! Nếu có kiếp sau mình lại làm vợ chồng của nhau nhé. Được không?”.

Chị Hoàng Thị Thanh N (chị vợ anh Hoàng) cho biết, từ ngày anh Hoàng mất, chị T như người mất hồn, không muốn tiếp xúc với người lạ. Hàng ngày, chị T cứ ôm lấy di ảnh chồng rồi khóc nức nở. Chị N nói: “Mong muốn lớn nhất của gia đình là cơ quan chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc và xử lý đúng người đúng tội”.

Theo thông tin từ gia đình chị Hoàng Thị Thanh N, vào năm 2013 - 2014, cô ruột anh Hoàng có cho một đối tượng nữ tên là L ở Nam Định vay số tiền hơn 100 triệu đồng nhưng đến nay vẫn không trả. Khoảng hơn một tháng trước, cô ruột đã nhờ anh Hoàng cùng đi đến nhà L đòi nợ. Lúc đó, L hứa hẹn tới ngày 6/4 sẽ thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên, đến hẹn, L vẫn khất lần không chịu trả. Không những vậy, qua điện thoại, hai bên đã lời qua tiếng lại. Đến buổi tối cùng ngày thì vụ truy sát kinh hoàng trên đã xảy ra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

X.Thắng

