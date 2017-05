Nhiều chuyên gia chứng khoán nhận định, thị trường chứng khoán tuần này (từ ngày 3 - 5/5) sẽ có những phiên “rung lắc” quanh vùng 710- 720 điểm trước khi tiếp tục đà tăng.

VN-Index sẽ “rung lắc” trước khi quay trở lại đà tăng. Ảnh minh họa: TTXVN

Những cổ phiếu cơ bản, có định giá hấp dẫn sẽ là điểm đến thu hút dòng tiền, trong khi những cổ phiếu đã tăng giá mạnh vừa qua mà không dựa nhiều vào giá trị của doanh nghiệp sẽ chịu áp lực giảm giá.

Dự báo, thị trường chứng khoán tháng 5 sẽ xuất hiện những yếu tố có phần bất lợi. Thị trường đang bị tác động không nhỏ bởi yếu tố tâm lý, nhất là sau chuỗi tăng điểm kéo dài trước đó. Lượng giao dịch ký quỹ (margin) đang ở mức cao khiến rủi ro thị trường tăng lên.

Bên cạnh đó, việc các ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiền gửi khiến dòng tiền bị “hút” vào hệ thống ngân hàng, gây tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán.

Tổng cục Thống kê cho biết lạm phát cơ bản tháng 4/2017 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2016. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 1,62% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh lạm phát tăng, đe dọa tới mục tiêu kiểm soát ở mức 4% của Chính phủ thì việc các ngân hàng tiếp tục mở rộng cung tiền sẽ khó khăn hơn và phải giám sát chặt chẽ hơn. Điều này gây nên việc lượng tiền đổ vào thị trường chứng khoán cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội, trong tuần giao dịch này, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục hồi phục, tuy nhiên đà tăng sẽ gặp khó khăn khi tiệm cận ngưỡng kháng cự và tâm lý 720 điểm (MA5) và áp lực cung ra ở vùng này sẽ là tương đối mạnh.

Nhà đầu tư trung hạn sau khi đã mua thăm dò trong phiên cuối tuần có thể tiếp tục mua thêm nếu thị trường diễn biến tích cực, đặc biệt nếu VN-Index vượt được 720 điểm với động lực tốt.

Nhà đầu tư dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục và có thể tích lũy thêm tại những phiên điều chỉnh của thị trường.

Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS nhận định, về mặt kỹ thuật tuần qua các chỉ số đồng loạt tăng điểm và vượt qua các ngưỡng hỗ trợ 715 điểm với VN-Index và 89 điểm với HNX-Index. Thanh khoản vẫn ở mức cao với hơn 4.000 tỷ đồng/phiên cho thấy lực cầu hấp thụ khá tốt.

Trong tuần này, các chỉ số có thể sẽ kiểm nghiệm lại các ngưỡng kháng cự 720 điểm với VN-Index và 90 điểm với HNX-Index.

Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime (“MSI”) đưa ra quan điểm, sang tuần này VN-Index sẽ tiếp tục có những phiên rung lắc quanh vùng 710- 720 điểm trước khi quay trở lại đà tăng.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu cơ bản tốt vào những phiên đỏ điểm đầu tuần, tránh hoạt động mua đuổi khi xu hướng rung lắc chưa kết thúc.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, thị trường có ba phiên hồi phục cuối tuần nhưng khả năng điều chỉnh tiếp của Vn- Index vẫn chưa được loại bỏ. Đà giảm điểm có thể theo biên độ thoải, xen kẽ các phiên hồi phục với mức độ phân hóa cao.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tỷ trọng thấp cho danh mục trung hạn, không tăng thêm tỷ trọng cho phần danh mục này cho đến khi chỉ số về các vùng hỗ trợ sâu hơn.

Theo quan điểm của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC, thị trường tiếp tục hồi phục phiên thứ ba liên tiếp, cùng với sự cải thiện đáng kể về khối lượng giao dịch.

Tuy nhiên, sau 3 phiên hồi phục thị trường cũng đang tiến đến ngưỡng kháng cự, nhà đầu tư cần theo dõi thêm biến động của thị trường trước các ngưỡng kháng cự này để có quyết định đầu tư phù hợp với xu hướng của thị trường”.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng, trong phiên giao dịch tuần này, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang, VN-Index có thể sẽ dao động trong biên độ từ 715-718,5 điểm ./.