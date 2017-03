Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tiếp tục chi phối phần lớn giao dịch của VNM và đẩy giá tăng mạnh. Cổ phiếu này đang chốt ở 143.300 đồng, cao nhất 5 tháng...

VN-Index đang có được sức mạnh của hầu hết các cổ phiếu lớn trong sáng nay.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tiếp tục chi phối phần lớn giao dịch của VNM và đẩy giá tăng mạnh. Cổ phiếu này đang chốt ở 143.300 đồng, cao nhất 5 tháng.

VNM tăng giá mạnh liên tục 2 phiên nhờ lực mua rất lớn của nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó nhà đầu tư trong nước chủ yếu bán ra. Mức cao nhất trong một phiên hiện là 143.800 đồng của ngày27/3. Như vậy, VNM tuy đang chốt ở mức cao nhất 5 tháng, nhưng chưa vượt qua được mức đỉnh cao nhất ngắn hạn.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tung ra gần 58 tỷ đồng mua vào hơn 74% giao dịch của VNM trong phiên. Chưa xuất hiện giao dịch thỏa thuận và khối ngoại mua trực tiếp khớp lệnh đã tác động mạnh lên cung cầu. Cổ phiếu này ban đầu cũng chỉ mở cửa ở tham chiếu, nhưng khi cầu ngoại vào thì tăng liên tục và hiện đã trên tham chiếu 1,06%.

VNM tăng tốt và trở thành trụ có ảnh hưởng nhất thị trường. Cổ phiếu này cộng cho VN-Index 0,8 điểm.

Ngoài VNM, phiên sáng nay là màn biểu diễn của các trụ rất hoành tráng. GAS hưởng lợi một chút từ giá dầu phục hồi, đang tăng 1,3% so với tham chiếu và cộng vào VN-Index 0,5 điểm. Còn lại các mã ngân hàng đều quay đầu tăng: VCB tăng 0,27%, BID tăng 2,01%, CTG tăng 1,09%, STB tăng 1,34%, EIB tăng 0,42%, MBB tăng 0,98%...

Còn một số mã khác có tác động nhẹ hơn nhưng cũng đáng kể là MSN, ROS, SAB, NVL, VIC. Rổ Vn30 đang ghi nhận 23 mã tăng/6 mã giảm, chỉ số tăng 0,87%, mạnh hơn mức tăng 0,67% của VN-Index.

Các nhóm cổ phiếu còn lại ở HSX tăng không dứt khoát: Midcap chỉ tăng 0,37%, Smallcap tăng 0,47%. Tuy thế có nhiều cổ phiếu trong hai nhóm này vẫn tăng nóng và tăng cá biệt như QCG, HHS, VRC… Toàn sàn HSX có độ rộng rất tốt: 144 mã tăng/91 mã giảm.

Sàn HNX không được tốt như vậy, cả độ rộng lẫn thanh khoản chỉ ở mức bình thường. Lợi lớn nhất chính là việc có các trụ lớn tăng: ACB tăng 1,22%, SHB tăng 1,72%, PVI tăng 9,7%, VCS tăng 1,15%. HNX-Index đang tăng 0,57% dù chỉ có 88 mã tăng/82 mã giảm. HNX30 tăng 0,72% với 15 mã tăng/10 mã giảm.

Độ rộng của hai sàn, nhất là HSX cho thấy thị trường đang giao dịch rất tốt, đà tăng diễn ra ở diện rất rộng. Nhóm blue-chip quay lại làm trụ khá mạnh và cả VN-Index lẫn VN30-Index đều đang có tiềm năng vượt đỉnh ngắn hạn.

Thanh khoản cũng gia tăng với mức độ khá tốt: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 2.186,1 tỷ đồng, tăng 10% so với sáng hôm qua. ROS sáng nay thực chất giảm thanh khoản khoản 16% so với sáng hôm qua. Do đó nếu trừ đi giao dịch của ROS thì giá trị khớp phiên sáng lại tăng tới 17% so với sáng hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã giải ngân tới gần 200 tỷ đồng cả khớp lệnh lẫn thỏa thuận. Dẫn đầu là VNM, HPG, HSG, thêm NT2, SSI, VHC, VIC, DXG và hai thỏa thuận lớn ở TMS và IMP.

Phía bán ra có HHS bất ngờ bị xả lớn, nhưng giá lại đang kịch trần và thanh khoản rất cao. KDC, PVD, HAG, DLG, DPM cũng bị bán ròng khá lớn.

Tính chung, HSX đang được khối ngoại mua ròng 142 tỷ đồng và HNX cũng được mua ròng 15 tỷ đồng. HNX có DBC, VCS và API được mua ròng mạnh, chủ yếu là thỏa thuận.

Lan Ngọc