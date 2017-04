Tổ chức nước ngoài lại đăng ký mua tiếp VNM, tạo lực đỡ tâm lý tốt...

VN-Index đã trượt xuống nhẹ về cuối phiên sáng nay, nhưng vẫn trụ được trên 730 điểm nhờ VNM.

VNM đã kịp thời tăng giá sáng nay đúng lúc nhóm cổ phiếu bia và các mã ngân hàng suy yếu. VN-Index chốt phiên sáng vẫn đạt 731,1 điểm.

Nửa sau của phiên sáng nay thị trường đã chững lại và nhiều blue-chip yếu đi rõ rệt. VN-Index cũng trượt nhẹ từ đỉnh cao 732,24 điểm xuống, nhưng vẫn duy trì được trên ngưỡng 730 điểm nhờ các trụ.

VNM trở thành cổ phiếu quyết định điểm số của thị trường. SAB, cổ phiếu đẩy VN-Index hiệu quả nhất mấy phiên trước sáng nay đã suy yếu, giảm nhẹ 0,05%. Mặc dù mức giảm không có gì là lớn, nhưng riêng việc SAB không đóng góp điểm số cũng là thiệt thòi lớn, vì các trụ đang trong tình trạng phân hóa quá mạnh.

BHN sáng nay cũng quay đầu giảm tới 4,44% so với tham chiếu. Vấn đề của BHN là mức tăng giá nhanh hơn SAB. Trong 3 phiên vừa qua SAB tăng khoảng 4,8% thì BHN phục hồi từ đáy trong vòng 4 phiên với mức tăng trên 20%. Do đó BHN bị chốt lời mạnh là đương nhiên, cộng với thanh khoản quá tệ của cổ phiếu này thì lượng bán rất nhỏ cũng khiến giá biến động mạnh.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng hiện chỉ có VCB tăng rất nhẹ 0,14%, còn lại CTG giảm 0,56%, BID giảm 1,18%, STB giảm 0,39%, EIB giảm 2,09%. Bên HNX., SHB vẫn tăng được 7,94% nhưng ACB lại giảm 1,23%. Nhóm cổ phiếu này đang phân hóa rất mạnh và giằng kéo lẫn nhau nên VN-Index không được lợi gì.

Trong bối cảnh này, rất may mắn là VNM nổi lên tăng 0,56%. Tổ chức nước ngoài lại đăng ký mua tiếp VNM, tạo lực đỡ tâm lý tốt. Sáng nay khối ngoại cũng giải ngân thật sự, mua khoảng 50% khối lượng khớp của VNM. Tuy nhiên cách thức mua không quyết liệt, thanh khoản của VNM rất thấp.

Hỗ trợ cho VNM có GAS tăng 0,53%, ROS tăng 0,59%, VJC tăng 0,76%, NVL tăng 0,57%. Chỉ số VN30-Index tăng 0,16% với 16 mã tăng/12 mã giảm. MSN, BMP, DPM, ITA, HPG, SBT, REE, SSI, VIC cũng đang giảm giá.

Do các blue-chip tăng giảm trái chiều nhau quá nhiều nên chỉ số VN30-Index tuy có tăng nhưng vẫn chưa vượt được đỉnh cao ngày hôm qua, trong khi VN-Index đã vượt đỉnh thành công. Độ rộng của HSX khá tốt với 123 mã tăng/116 mã giảm. VN-Index cũng chủ yếu được hưởng lợi từ yếu tố vốn hóa đầy đủ của VNM mà thôi.

Các cổ phiếu vốn hóa trung bình ở HSX sáng nay tăng khá tốt. Chỉ số Midcap tăng được 0,63%, mạnh nhất trong số các chỉ số vốn hóa ở sàn này. Rổ này có một số cổ phiếu tăng khá như CNG, CSM, DIG, DMC, DRH, HT1, KSB, PDR, SJD, SJS, STG, VSC, đều tăng trên 2% so với tham chiếu.

Sàn HNX có nhóm HNX30 khá mạnh với chỉ số này tăng 1,85%. Cả rổ chỉ có 13 mã tăng/6 mã giảm, nhưng rổ này giới hạn vốn hóa lớn hơn VN30 nên SHB tăng sát trần đã kéo chỉ số rất nhiều. Ngoài ra VCG cũng tăng 2,6%, PVS tăng 1,78%, VCS tăng 1,19% cũng là những mã tác động mạnh. Chỉ số chính chỉ tăng 0,56% với 78 mã tăng/82 mã giảm.

Thanh khoản cả hai sàn phiên sáng giảm khoảng 9% về giá trị so với sáng hôm qua, đạt 2.076,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do ROS và SHB giảm khá mạnh giao dịch so với phiên trước. Nếu trừ đi giao dịch của 2 mã này, các cổ phiếu còn lại đạt thanh khoản tăng gần 8%.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giải ngân trực tiếp qua khớp lệnh khá lớn, thay vì thỏa thuận như hôm qua. VNM vẫn là cổ phiếu được mua nhiều nhất, nhưng nổi lên còn có KBC, HPG, AAA, SSI, PVT, NVL, GAS, VIC.

Phía bán ròng không nhiều, lại ở các mã ít quan trọng như KDC, DIG, DCM. Tính chung HSX đang được mua ròng khoảng 108 tỷ đồng, HNX được mua ròng gần 4 tỷ đồng.

Lan Ngọc