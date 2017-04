Chỉ số chính VN-Index chiều nay lại có mức tăng tốt hơn so với VN30-Index...

VN-Index chiều nay phục hồi nhẹ.

Chỉ số chính VN-Index chiều nay lại có mức tăng tốt hơn so với VN30-Index. Nếu so với phiên sáng thì VN-Index tăng 0,15%, trong khi VN30-Index lại giảm nhẹ.

Mức tiến triển tốt hơn của VN-Index chiều nay là do sự phục hồi giá của nhiều cổ phiếu nằm ngoài rổ Vn30. Đặc biệt cổ phiếu vốn hóa lớn thứ hai thị trường sau VNM là SAB, chiều nay tăng 600 đồng so với phiên sáng. SAB từ mức giảm 0,3%, đóng cửa quay lại tham chiếu. BHN tăng tới 3.600 đồng so với phiên sáng, từ giảm 3,38% thành tăng 1,3%. VJC cũng vậy, tăng tới 1.900 đồng so với phiên sáng, chốt trên tham chiếu 1,75%.

Tuy nhiên thanh khoản của các mã này không lớn, đặc biệt là hai cổ phiếu bia. Đầu tiên là SAB, phiên chiều chỉ giao dịch 2.910 cổ phiếu, tương đương 582 triệu đồng. Đây là một khoản tiền quá rẻ để đổi lại gần 385 tỷ đồng vốn hóa. BHN thậm chí còn rẻ hơn nữa, chiều nay giao dịch 4.970 cổ phiếu và 372 triệu đồng, đổi được 834,5 tỷ đồng vốn hóa.

Các cổ phiếu lớn còn lại chiều nay đều giao dịch kém tích cực. Duy nhất VIC chiều nay tăng thêm được 250 đồng so với phiên sáng và vốn hóa đóng góp khá cao cho VN-Index. VCB không tăng thêm được và chiều nay không đóng góp gì. BID, CTG, BVH, VNM, MSN đều giảm so với phiên sáng.

Rổ VN30 chiều nay ghi nhận 13 cổ phiếu giảm so với phiên sáng, 9 mã tăng cao hơn. Các cổ phiếu tăng có đóng góp không nhiều cho chỉ số như HSG, HNG, CTD, HAG. Độ rộng của rổ cũng hẹp lại một chút với 15 mã tăng/12 mã giảm.

Đây là nguyên nhân chính khiến VN30-Index chiều nay còn tụt lùi so với phiên sáng. Trong khi đó độ rộng của toàn sàn HSX lại khá tốt phiên chiều. Cụ thể, có 132 mã tăng/131 mã giảm lúc đóng cửa, phiên sáng chỉ có 108 mã tăng/135 mã giảm.

VN-Index đóng cửa trên tham chiếu 0,24% là một thay đổi khá tích cực. Tuy độ rộng khá hơn phiên sáng, nhưng tựu chung lại chỉ số vẫn phải nhờ cậy vào các mã lớn nhất. VCB và VIC tiếp tục ảnh hưởng nhiều nhất, đóng góp hơn 1 điểm cho chỉ số. Phía ngược lại, MSN giảm 1,46%, GAS giảm 0,73%, VNM giảm 0,21% lấy đi khoảng 0,7 điểm.

Sàn HNX phiên chiều cũng mạnh hơn và nhiều nét tích cực hơn phiên sáng. Các cổ phiếu lớn tăng mạnh hơn rõ rệt là SHB, từ mức tăng 1,72% lên 3,45% và NTP, từ tăng 0,27% lên 1,86%. ACB dậm chân tại chỗ với mức tăng 1,2% từ sáng, nhưng vẫn là cổ phiếu chi phối VN-Index.

Ngược lại, PVS là một thất bại lớn trên sàn HNX, chiều nay bị xả mạnh và giá mở rộng mức giảm từ 2,86% lên 3,43%. PVS đạt thanh khoản gần 33,1 tỷ đồng với gần 2 triệu cổ phiếu phiên chiều, trở thành mã thanh khoản lớn nhất HNX chiều nay.

Thanh khoản chung của hai sàn phiên chiều cũng rất mạnh, đạt 1.735,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với chiều hôm qua nhưng nhờ giao dịch lớn phiên sáng nên cả ngày hôm nay, giá trị vẫn tăng 6,4% khớp lệnh và 13% tính cả thỏa thuận.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tăng mạnh mua vào cả khớp lệnh lẫn thỏa thuận. Đặc biệt khi VNM đến sát ngày kết thúc thời gian đăng ký mua càng được mua nhiều. Hôm nay gần 123 tỷ đồng được tung ra mua VNM, chiếm trên 80% khối lượng giao dịch. Vậy mà cổ phiếu này không thể tăng giá được chứng tỏ nhà đầu tư trong nước xả rất mạnh. VNM được rót ròng 121 tỷ đồng.

HPG cũng được giải ngân khá lớn gần 1,89 triệu cổ phiếu nhưng cũng bị khối ngoại bán ra 822.400 cổ phiếu. Vốn vào ròng khoảng 31,5 tỷ đồng. HSG được mua ròng 29,7 tỷ đồng, MSN +12,4 tỷ đồng, CII +11,1 tỷ đồng.

Phía bán ra chỉ có STB -9,6 tỷ đồng ròng, DXG -9,5 tỷ, SCR -8,2 tỷ là đáng kể.

Tính chung khối ngoại mua ròng khớp lệnh hai sàn 216,3 tỷ đồng và thỏa thuận ròng thêm 38,2 tỷ đồng.

Lan Ngọc