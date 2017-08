Các blue-chip suy yếu trên diện rộng là nguyên nhân khiến thị trường tụt áp...

VN-Index trượt dốc nhanh ngay đầu phiên chiều nay, nhưng vẫn đứng vững về cuối phiên.

Lan Ngọc

Chiều nay thị trường yếu hơn hẳn so với phiên sáng. Thay vì liên tục tăng trong buổi sáng thì chỉ số lại trượt dốc khá nhanh.

Tuy nhiên thị trường đã không xảy ra nhưng biến động lớn. Đến cuối phiên chiều tình hình đã ổn định hơn. VN-Index đóng cửa vẫn tăng 0,29% dù so với phiên sáng chỉ bằng một nửa.

Các blue-chip suy yếu trên diện rộng là nguyên nhân khiến thị trường tụt áp. Rổ VN30 ghi nhận 21 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 3 mã tăng thêm là KDC, MBB và REE.

Do số lớn cổ phiếu điều chỉnh trong ngày nên đà tăng chung của các chỉ số cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy đây chỉ là hiện tượng co hẹp biên độ tăng. Độ rộng lúc đóng cửa ngay trong rổ VN30 vẫn rất khá: 15 mã tăng/7 mã giảm. Chỉ số VN30 đóng cửa cũng còn tăng 0,24% so với tham chiếu, phiên sáng tăng 0,62%.

Ngoài VCB và BID, tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất chiều này đều suy yếu. VNM, VIC giảm 300 đồng so với phiên sáng, GAS giảm 200 đồng, CTG giảm 350 đồng, BVH giảm 400 đồng, SAB giảm 200 đồng…

Tuy nhiên trong số này chỉ có SAB và BVH là đóng cửa dưới tham chiếu. Ngoài ra có thể tính thêm cả PLX. Mức ảnh hưởng của 3 mã này cũng khá nhẹ: SAB giảm 0,16%, BVH giảm 1,37%, PLX giảm 0,32%. Trong khi đó riêng VNM vẫn còn tăng 1,05%, BID tăng 2%, VCB tăng 0,52%.

Độ rộng của HSX lúc đóng cửa chiều nay cũng có 151 mã tăng/122 mã giảm, kém hơn phiên sáng (161 mã tăng/91 mã giảm). Sàn HNX thậm chí cải thiện với 122 mã tăng/94 mã giảm. Như vậy thị trường có yếu đi do các chỉ số hạ độ cao, còn cổ phiếu vẫn tăng khá khá nhiều.

Thanh khoản phiên chiều cũng có cải thiện nhẹ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng thêm 1.781,5 tỷ đồng, cao hơn chiều hôm qua khoảng 7%. Giao dịch đột biến nhất về thanh khoản lại xuất hiện tại cặp đôi BHS và SBT: BHS giao dịch 125,4 tỷ đồng giá trị cổ phiếu chiều nay, SBT giao dịch gần 112,6 tỷ đồng.

Cả hai cổ phiếu này đều bị nhà đầu tư bán tháo mạnh mới đẩy thanh khoản lên cao như vậy. BHS tụt giá 1.300 đồng so với phiên sáng, SBT giảm 1.500 đồng. BHS đóng cửa lui xuống mức thấp nhất 32 phiên và giảm 6,48% so với hôm qua. SBT xuống thấp nhất 8 phiên, giảm 4,32% so với tham chiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài đã có một phiên mua ròng khá ấn tượng. Tổng hợp các giao dịch bao gồm cả thỏa thuận hai sàn, lượng vốn vào ròng trên thị trường hôm nay gần 161,2 tỷ đồng. Trong đó, sàn HSX được mua ròng gần 162,1 tỷ đồng và HNX bị bán ròng nhẹ.

Các blue-chip vẫn chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách mua ròng của khối ngoại. Lớn nhất là VCI +41,5 tỷ đồng ròng, VNM +37,1 tỷ, BID +35,5 tỷ, CTG +11,5 tỷ, CTD +11,4 tỷ, GAS +9,4 tỷ, VIC +7,4 tỷ.

Phía bán chỉ có duy nhất SSI là tương đối lớn, bị bán ròng 6,1 tỷ đồng. FIT dẫn đầu khi vbị bán ròng 9,8 tỷ nhưng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhóm còn lại không có blue-chip nào bị bán ròng quá 5 tỷ đồng.