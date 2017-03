Kết thúc phiên chiều nay, các chỉ số giá hầu hết là tăng trở lại, trong đó Midcap-Index ở sàn HSX tăng khỏe nhất 0,65% và tạo được đỉnh cao mới...

VN-Index phục hồi khá tốt chiều nay, chỉ bị kiềm chế do SAB đuối sức.

So với thời điểm cuối phiên sáng, chỉ số này cũng có mức tăng tốt nhất trong tất cả các chỉ số với 0,52%. Trong khi đó VN-Index chốt tăng 0,17%, tức là chỉ phục hồi 0,19% so với phiên sáng. VN30-Index chốt tăng 0,23% còn Smallcap giảm 0,03%.

Nhóm cổ phiếu tầm trung trên sàn HSX cũng ghi nhận 21 cổ phiếu tăng trên 1%, trong đó HHS, HTL, PGI và QCG tăng kịch biên độ, BMI tăng 6,23%, CNG tăng 4,44%, DQC tăng 5,46%, DXG tăng 4,99%, NBB tăng 3,16%, PDR tăng 4,64%...

Đà phục của các blue-chip cũng rất tốt nhưng vẫn chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu lớn cũ như VNM, MSN, VIC. Nếu như SAB không suy yếu chiều nay, VN-Index sẽ phục hồi rõ nét hơn như VN30-Index.

Tính riêng phiên chiều, SAB đã thoái lui tới 2.100 đồng so với phiên sáng. Cổ phiếu này đóng cửa chỉ còn tăng 0,5%, trong khi phiên sáng tăng 1,56%. Thanh khoản thấp lại trở thành bất lợi với SAB: Nhà đầu tư tăng bán ra chút ít giá đã tụt xuống rất nhanh. Phiên chiều SAB chỉ giao dịch hơn 15.000 cổ phiếu.

GAS chiều nay cũng tụt mất 200 đồng so với phiên sáng, làm giảm lực đỡ lên VN-Index. May mắn là VNM được nhà đầu tư nước ngoài thúc lên mạnh nên điểm số hưởng lợi lớn. VIC chỉ tăng so với phiên sáng 100 đồng, VCB cải thiện 100 đồng… Nhìn chung các cổ phiếu quan trọng của rổ VN30 lại không biến động rõ rệt.

VN30 chốt phiên ghi nhận 17 mã tăng so với phiên sáng, 8 mã giảm và quan trọng nhất là VNM tăng 600 đồng, chốt trên tham chiếu 0,71%. Mức tăng này cũng chỉ thấp hơn đỉnh của phiên sáng một chút.

Nhà đầu tư nước ngoài có công lớn trong việc đẩy giá VNM. Khối này mua thêm 302.640 cổ phiếu nữa, tức là chiếm tới 79% lượng giao dịch của VNM buổi chiều. Khối ngoại vừa mua vừa nâng giá, đặc biệt là nửa đầu phiên chiều nên tình hình cải thiện khá tốt. Ngoài ra khối này còn thỏa thuận tới gần 580.000 VNM nữa.

Dấu hiệu thị trường cải thiện chiều nay còn ở độ rộng tích cực trở lại. HSX ghi nhận 136 mã tăng/112 mã giảm, trong khi phiên sáng mới là 113 mã tăng/127 mã giảm. Tuy độ rộng của rổ Vn30 cải thiện không nhiều, nhưng VNM, MSN là rất tốt nhiệm vụ đỡ chỉ số.

MSN vốn hóa khá nhỏ so với VNM, nhưng mức tăng chiều nay khá ấn tượng. Từ giá 45.900 đồng cuối phiên sáng, MSN tăng lên 47.000 đồng lúc đóng cửa, tương đương nhảy 1.100 đồng. Nhịp tăng khá nhanh diễn ra cuối đợt khớp lệnh liên tục là do khối ngoại bất ngờ tăng mua. Chốt cả phiên MSN tăng 2,17%, cùng với VNM đã cộng cho VN-Index tới gần 1 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động mạnh nhất hôm nay tại VNM, HPG, CII. Ba mã này được mua ròng tương ứng 74,1 tỷ đồng, 64,3 tỷ đồng và 24,9 tỷ đồng. Có 5 cổ phiếu khác được mua ròng trên 5 tỷ đồng thì cũng toàn là các blue-chips: HSG, DMC, VJC, MSN và CTD.

Phía bán, VCB tiếp tục bị xả cực mạnh với khoảng 28 tỷ đồng giá trị cổ phiếu cả phiên, chiếm gần 55% giao dịch. Mức rút vốn ròng lên tới 26,8 tỷ đồng. Ngoài VCB, chỉ còn PVD, NLG và BVH là bị bán ròng đáng kể.

Tổng hợp các giao dịch khớp lệnh hai sàn, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài giải ngân rất bạo tay, tăng gấp rưỡi hôm qua, đạt 400,4 tỷ đồng, bán ra 181,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận lại có thêm 19,3 tỷ đồng nữa. Phiên hôm nay là ngày khối ngoại mua vào khá nhiều.

Lan Ngọc