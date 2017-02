Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay làm giao dịch “tụt hứng” khi tăng bán ra và giảm mua vào...

VN-Index tăng lên mặt bằng cao mới trong chiều nay và độ rộng rất tốt.

Trong danh sách các cổ phiếu kéo VN-Index lớn nhất thì VCB, VIC vẫn dẫn đầu. Tuy nhiên chiều nay, GAS mới là sức mạnh chính.

Phiên sáng GAS và SAB là hai cổ phiếu khiến VN-Index gặp khó khăn nhất trên đường tăng khi lấy đi 0,9 điểm. Đến chiều, cả hai cổ phiếu này đều khởi sắc và GAS đã có cuộc khởi nghĩa thành công, từ chỗ giảm 0,97% so với tham chiếu đã quay đầu tăng 0,32% lúc đóng cửa.

Riêng GAS đã biến động tăng 800 đồng từ sáng sang chiều, tương đương 1,31%. SAB so với phiên sáng chỉ phục hồi được 100 đồng và đóng cửa vẫn giảm 0,84% so với tham chiếu. GAS trở thành blue-chip biến động tích cực nhất thị trường.

VCB là trụ quan trọng thứ hai sau GAS, chiều nay tăng thêm 1,19% so với phiên sáng, chốt trên tham chiếu 2%. VCB đã soán ngôi VIC, trở thành cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất lên VN-Index tính cho cả ngày. Trong khi đó VIC chiều nay hơi đuối, tụt giảm nhẹ một bước giá so với phiên sáng và chỉ còn tăng 1,55% so với tham chiếu.

Mặc dù vậy tổng thể thị trường chiều nay là mạnh hơn phiên sáng. Trước hết ở các blue-chip, rổ VN30 ghi nhận 19 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, 10 mã lùi giá. Số tăng có nhiều mã vốn hóa lớn như VCB, GAS, MSN, HPG, CTG, BID. Số lùi giá ngoài VNM, VIC và BVH, còn lại vốn hóa tương đối nhỏ.

Toàn sàn HSX đóng cửa với 139 mã tăng/124 mã giảm, phiên sáng chỉ có 118 mã tăng/119 mã giảm. VN-Index đóng cửa tăng 0,42% so với tham chiếu, tương đương riêng chiều nay tăng 0,35%.

Sàn Hà Nội chiều nay cũng ấm lên trông thấy: HNX-Index đóng cửa tăng 0,63%, HNX30 tăng 0,53%. Quan trọng nhất là độ rộng cải thiện: 121 mã tăng/91 mã giảm.

Điểm yếu chiều nay là thanh khoản giảm nhẹ 14% so với chiều phiên trước, dẫn tới giá trị khớp lệnh cả phiên giảm 14%, đạt 3.483,7 tỷ đồng. Tổng giá trị cũng giảm 9%, đạt 3.766,8 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay làm giao dịch “tụt hứng” khi tăng bán ra và giảm mua vào. Đặc biệt VIC bị khối này xả rất lớn. Riêng buổi chiều là 195.600 cổ phiếu, chiếm 56% lượng giao dịch. Cả phiên VIC bị bán trên 14,6 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, chiếm khoảng 40,2% thanh khoản. Khối ngoại là nguyên nhân sức ép tại VIC trong phiên chiều. Vốn bị rút ròng cả ngày khoảng 13 tỷ đồng.

PVD cũng là cổ phiếu bị xả rất lớn và giá hôm nay giảm 1,74%. Tổng giá trị bán từ tài khoảng ngoại lên tới 25,8 tỷ đồng, chiếm 42% thanh khoản. PVD bị rút vốn ròng 25,5 tỷ đồng, lớn nhất thị trường.

Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng lớn ở HBC -12,9 tỷ đồng, MSN -11,1 tỷ đồng, CII -10,6 tỷ, DXG -7,9 tỷ.

Phía mua, VNM dẫn đầu với gần 14,2 tỷ đồng ròng. Tiếp đến là HPG +6,5 tỷ, VCB +6,4 tỷ, SAB +6 tỷ. Tổng giá trị mua qua khớp lệnh của khối ngoại đã giảm 14% so với phiên trước, còn 192,7 tỷ đồng, trong khi bán ra tăng 57%, đạt 247 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận rút ròng thêm gần 6,3 tỷ đồng nữa.

Như vậy dòng vốn ngoại đảo chiều chảy ra với quy mô khá lớn hôm nay, lấy đi gần hết mức mua ròng của phiên cuối tuần trước. Riêng rổ VN30 bị bán ròng 41,7 tỷ đồng phiên này.

Lan Ngọc