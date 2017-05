Thị trường chuyển biến tích cực nhanh chóng trong chiều nay và không có hiện tượng “đánh úp" về cuối phiên...

VN-Index phục hồi mạnh mẽ chiều nay.

VN-Index đóng cửa tăng 0,3% so với tham chiếu, tương đương tăng 0,27% so với thời điểm cuối phiên sáng. VN30 tăng rất khỏe, đóng cửa cao hơn phiên sáng 0,41% và chốt trên tham chiếu 0,5%.

Các blue-chips là đầu tàu sức mạnh của thị trường buổi chiều. Rổ Vn30 ghi nhận 19 cổ phiếu cải thiện giá so với phiên sáng, chỉ 6 mã tụt lùi. Điều rất tốt là các trụ lớn nhất đã mạnh hơn nhiều so với phiên sáng.

VNM vẫn là cổ phiếu quan trọng nhất. Không chỉ vốn hóa lớn nhất, chiều nay VNM còn tăng mạnh nhất, tới 1.600 đồng so với phiên sáng. VNM tăng so với tham chiếu 2,44%, chính thức xác lập kỷ lục tăng trong 36 phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua vào VNM, nhưng chiều nay lại giảm vai trò. Nói cách khác, nhà đầu tư trong nước đã chủ động mua hơn. Cụ thể, khối ngoại mua thêm khoảng 52% khối lượng khớp lệnh của VNM buổi chiều, trong khi phiên sáng chiếm hơn 77%.

VNM tăng quá mạnh đã triệt tiêu toàn bộ sức ép giảm giá của hàng loạt mã lớn khác như SAB, BID, VIC, MSN, GAS, CTG, thậm chí vẫn còn thừa điểm số. Có thể nói tác động của VNM chiều nay còn mạnh hơn cả phiên sáng.

Một phần nguyên nhân khiến thị trường tốt hơn, các chỉ số phục hồi mạnh và chuyển sang tăng là độ rộng cũng cải thiện. HSX đóng cửa với 139 mã tăng/126 mã giảm trong khi phiên sáng mới có 95 mã tăng/140 mã giảm. Toàn thị trường có 232 mã tăng/219 mã giảm.

Các chỉ số của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng phục hồi, dù mức hồi không nhiều. Không có tình trạng cả nhóm tăng đồng loạt nữa và các mã bắt đầu phân hóa. Số ít tiếp tục tăng cực nóng. Cả hai sàn ghi nhận trên 30 cổ phiếu kịch trần chiều nay, nhưng số đạt thanh khoản cao thì rất ít như CEE, QBS, NVT, QCG, SIC.

Thanh khoản thị trường chiều nay giảm khá mạnh so với chiều hôm nay, khoảng 23%, đạt 2.253,2 tỷ đồng. Tuy thế đây vẫn là mức giao dịch rất cao so với tuần trước. Mức thanh khoản này chủ yếu là do ROS, SCR, HBC và VNM đem lại, chiếm gần 40% tổng thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã quay lại mua ròng rất tốt, trong đó hầu hết các mã được rót vốn lớn nhất là blue-chips. VNM được mua ồ ạt cả sáng lẫn chiều, tổng thể lên tới gần 106,4 tỷ đồng và vốn ròng là 73,3 tỷ đồng. PLX được mua ròng 23,4 tỷ, NVL +20,2 tỷ, SSI +18,7 tỷ, CII +17,1 tỷ, KBC +15 tỷ, VCB +9,9 tỷ. Rổ VN30 ghi nhận mức vốn vào ròng khớp lệnh tới 124,9 tỷ đồng hôm nay, cao nhất 19 phiên.

Phía bán, ROS bị bán ròng lớn nhất với gần 27,3 tỷ đồng. Mã kế tiếp là HPG -8,9 tỷ đồng, NT2 -8,4 tỷ, DXG -7,2 tỷ, HT1 -7,1 tỷ. Nhìn chung các mã bị bán ròng không quan trọng và quy mô cũng nhỏ.

Tổng hợp hai sàn, khối ngoại tăng mua qua khớp lệnh 27% đạt 365 tỷ đồng, giảm bán 35% còn 231,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận ròng -32,9 tỷ đồng.

Lan Ngọc