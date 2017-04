Độ rộng vẫn rất hẹp lúc đóng cửa là bằng chứng cho thấy cổ phiếu phục hồi chưa hết sức...

VN-Index chỉ tăng cao hơn chút ít trong 30 phút đầu phiên chiều, sau đó lại trượt xuống.

Thị trường đã không thể tưng bừng hơn trong chiều nay. Đà phục hồi không thật sự rõ và cổ phiếu chủ yếu vẫn giảm mạnh về cuối phiên.

So với thời điểm cuối phiên sáng, mức đóng cửa của các chỉ số đều cao hơn: VN-Index giảm 0,81%, VN30-Index giảm 1,35%, HNX-Index giảm 0,43%, HNX30-Index giảm 0,14%. Như vậy nhìn từ chỉ số, thị trường đã có sự phục hồi nhất định.

Rổ VN30 có khá nhiều cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng: 11 mã tăng thêm và 16 mã giảm sâu hơn. May mắn là số tăng giá có VNM, MSN, CTG, BID. Nói đúng ra các mã này chỉ là phục hồi bớt giảm, còn chủ yếu vẫn đóng cửa dưới tham chiếu. Riêng BID có bất ngờ là đóng cửa tăng 0,89% nhờ lực cầu đột ngột mạnh.

VN-Index cũng được hưởng lợi rất lớn từ SAB, cổ phiếu đã bớt giảm khá nhiều so với phiên sáng. SAB lấy lại được 1.400 đồng so với phiên sáng, chốt dưới tham chiếu chỉ còn 0,49%. Việc giảm bớt gánh nặng từ các mã rất lớn nói trên giúp chỉ số phục hồi nhẹ so với đáy.

Độ rộng vẫn rất hẹp lúc đóng cửa là bằng chứng cho thấy cổ phiếu phục hồi chưa hết sức. Hai sàn ghi nhận 153 mã tăng/319 mã giảm. Tính riêng cổ phiếu giảm, đây là con số lớn nhất kể từ phiên ngày 12/12/2016. Trên toàn thị trường cũng vẫn có 230 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên và 150 cổ phiếu giảm trên 2%.

Các cổ phiếu blue-chips vẫn là những mã gây ra nhiều tổn thất nhất cho VN-Index hôm nay, cộng thêm độ rộng quá hẹp. Hai mã tăng gọi là đáng kể bao gồm BHN tăng 4,38% và BID tăng 0,89% cũng chỉ giúp ích rất nhỏ, cộng cho VN-Index 0,5 điểm. Trong khi đó VNM dù có phục hồi cũng vẫn cướp đi gần 0,8 điểm.

Đó là chưa kể tới VIC giảm 1,53%, VCB giảm 1,09%, STB giảm 2,52%, GAS giảm 1,46%, CTG giảm 1,41%, BVH giảm 1,02%... Riêng rổ VN30 đã có 19 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên.

Thanh khoản phiên chiều khá đuối cũng là một bất ngờ, góp phần lý giải việc giá phục hồi không nhiều. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tăng thêm chỉ là 1.745,6 tỷ đồng, giảm 15% so với chiều hôm qua. Trong số này, riêng ROS và FLC đã chiếm 33%, tức là các cổ phiếu khác giao dịch với thanh khoản khá yếu.

Nhà đầu tư nước ngoài dường như cũng lo ngại biến động, hôm nay mua vào rất ít, khác hẳn với hai phiên giảm mạnh trước đó. Tổng giá trị mua vào qua khớp lệnh chỉ là 155,5 tỷ đồng, giảm 43% so với hôm qua. Tổng giá trị bán tăng 32%, đạt 112,5 tỷ đồng. Mức vốn ròng bất ngờ co lại còn 43 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận cũng vắng bóng, chỉ đạt mức ròng có 7 tỷ đồng.

Duy nhất một cổ phiếu được mua ròng trên 10 tỷ đồng hôm nay là VJC với 19,9 tỷ ròng. MSN xếp thứ hai đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng. VNM chỉ được mua 8,2 tỷ ròng. Bán ra lớn nhất là DXG với hơn 11,6 tỷ đồng ròng.

Lan Ngọc