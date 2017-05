Vượt qua đại kình địch Djokovic thuyết phục, Nadal chỉ còn 1 nấc thang nữa mang tên Dominic Thiem để bước tới thiên đường.

Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Video Nadal thắng Djokovic ở bán kết Madrid Open:

Trận “chung kết sớm” giữa Nadal và Djokovic đã kết thúc nhanh ngỡ ngàng. Mất 96 phút, “Bò tót” biến Nole trở thành cựu vương, còn bản thân anh hướng tới danh hiệu thú 5 tại đây. Đặc biệt nếu lên ngôi tại Madrid Open năm nay, Nadal sẽ san bằng kỷ lục 30 danh hiệu Masters 1000 mà Djokovic đang nắm giữ.

Nadal đang thể hiện quyền uy trên sân đất nện

Đối thủ của Nadal ở trận cuối cùng giải đấu lại là Dominic Thiem. Mới cách đây nửa tháng, hai tay vợt đã phân tranh ở chung kết Barcelona, và người chiến thắng nâng cúp là Nadal. Liệu tay vợt người Tây Ban Nha sẽ tiếp đà thăng hoa hay đàn em ra đòn phục hận?

“Tôi cảm thấy rất tốt. Thật ý nghĩa khi được chơi một trận chung kết Masters 1000. Những giải đấu như thế này quy tụ toàn những tay vợt mạnh nên việc tôi tiến xa thế này rất tuyệt vời. Tôi đang hạnh phúc và hi vọng có thể chơi một trận chung kết tốt nhất”, Thiem nói sau khi loại Pablo Cuevas ở bán kết.

Nói về Nadal, tay vợt người Áo khen ngợi nhưng không e ngại: “Anh ấy chơi rất tốt ở mặt sân này. Nếu cùng chơi hết sức mình trên sân đất nện, anh ấy tốt hơn tôi. Tôi sẽ cố gắng cải thiện những gì mà mình làm không tốt ở Barcelona Open”.

Phong độ của Nadal từ đầu mùa đất nện đúng là quá khủng. Anh đã thắng liền 14 trận, chỉ thua có 2 set trong tổng cộng 30 set, vô địch ở Monte-Carlo và Barcelona. Nhưng Thiem cũng tốt với danh hiệu tại Rio de Janeiro và hạng nhì ở Barcelona.

Rafael Nadal

Dominic Thiem

TBN

V

Áo

5

Xếp hạng

9

30 (1986.06.03)

Tuổi

23 (1993.09.03)

Manacor, Mallorca, TBN

Nơi sinh

Wiener Neustadt, Áo

Manacor, Mallorca, TBN

Nơi sống

Lichtenwörth, Áo

6'1" (185 cm)

Chiều cao

6'1" (185 cm)

188 lbs (85 kg)

Cân nặng

180 lbs (82 kg)

Tay trái

Tay thuận

Tay phải

2 tay

Cú trái

1 tay

2001

Thi đấu chuyên nghiệp

2011

29/5

Thắng - Thua trong năm

22/10

2

Danh hiệu năm 201 7

1

835/179

Thắng - Thua sự nghiệp

144/92

71

Danh hiệu

8

$82,313,302

Tổng tiền thưởng

$6,260,060

Đối đầu: Nadal 3-1 Thiem

Sự cải thiện của Thiem là rất rõ. Nếu làm một phép so sánh tại riêng Madrid Open năm nay, tay vợt người Áo không kém cạnh Nadal.

Nadal đã giành 12 cú ace đến lúc này còn Thiem là 18. Tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm và giao bóng 2 ăn điểm gần như nhau: Nadal (73% và 54%), Thiem (78% và 53%). Cứu break: Nadal 86%, Thiem 89%. Đoạt break: Nadal 36%, Thiem 43%. Duy chỉ có trả giao bóng 1 là Nadal tốt hơn một chút so với Thiem (40% - 28%).

Sự cổ vũ của khán giả nhà, tinh thần hưng phấn, Nadal tất nhiên được đặt ở cửa trên. Nhưng Thiem hứa hẹn sẽ mang đến cho “Ông Vua sân đất nện” một trận chung kết khó nhọc.

Madrid Open [4] Rafael Nadal [8] Dominic Thiem

Aces 12 18

Trung bình giao bóng 1 66% (189 of 285) 68% (189 of 276)

Giao bóng 1 ăn điểm 73% (138 of 189) 78% (147 of 189)

Giao bóng 2 ăn điểm 54% (52 of 96) 53% (46 of 87)

Game giao bóng thắng 86% (36 of 42) 89% (40 of 45)

Cứu Break Points 76% (19 of 25) 72% (13 of 18)

Trả giao bóng 1 ăn điểm 40% (83 of 210) 28% (50 of 178)

Trả giao bóng 2 ăn điểm 59% (63 of 106) 56% (62 of 111)

Game trả giao bóng thắng 35% (15 of 43) 28% (12 of 43)

Break Points 36% (15 of 42) 43% (12 of 28)

Nhật Quang