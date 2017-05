Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Học viện Cảnh sát nhân dân vừa tổ chức thành công vòng chung kết ”Hội thi hướng dẫn viên lái xe an toàn xuất sắc năm 2017”.

Đến với Hội thi năm nay, trên 1.000 hướng dẫn viên của hơn 740 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) phải vượt qua vòng sơ khảo với phần thi trắc nghiệm và bài viết có các nội dung về vai trò của hướng dẫn viên, luật giao thông đường bộ, các kiến thức an toàn giao thông.

Những hướng dẫn viên xuất sắc của hội thi hướng dẫn lái xe an toàn 2017. Ảnh: HVN

Sau hội thi, Ban Tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các hướng dẫn viên đạt kết quả cao. Hướng dẫn viên thuộc HVN có thành tích xuất sắc nhất đã được chọn tham gia Hội thi Hướng dẫn viên lái xe an toàn xuất sắc toàn cầu diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 10/2017.

Chung kết hội thi năm nay có 4 bảng thi với sự tham gia của hơn 70 hướng dẫn viên thuộc các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm, các đại lý ô tô Honda, HVN, cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông và các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Phần thi lái xe an toàn xe máy phân khối lớn cho Cảnh sát giao thông. Ảnh: HVN

Tại vòng chung kết, các hướng dẫn viên tham gia thi: hướng dẫn lái xe an toàn trước khi giao xe cho khách hàng; hướng dẫn khách hàng luyện tập trải nghiệm các tình huống giao thông nguy hiểm trên máy tập lái xe; kỹ năng giảng dạy kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Với cảnh sát giao thông, bên cạnh phần thi mô tô phân khối lớn với các kỹ năng phanh khẩn cấp, cua vòng và thăng bằng, HVN còn mở rộng thêm nội dung thi cho ô tô là kỹ thuật cua vòng, kỹ thuật đánh lái trong không gian nhỏ, hẹp và phản xạ…

Các hướng dẫn viên lái xe an toàn sẽ trải qua bài thi viết và trắc nghiệm lý thuyết; thi kỹ năng hướng dẫn giảng dạy và thi kỹ thuật lái xe an toàn trên 4 hạng xe, gồm xe máy MSX 125, CB400, CB750 và ô tô.

Phần thi lái xe an toàn ô tô cho hướng dẫn viên. Ảnh: HVN

Hội thi hướng dẫn viên lái xe an được Công ty Honda Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2011, nhằm khuyến khích đội ngũ hướng dẫn viên lái xe an toàn trên toàn quốc nâng cao kiến thức, kỹ năng đào tạo và hướng dẫn lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, hội thi còn tạo cơ hội cho các cán bộ chiến sỹ nâng cao trình độ cũng như kiểm tra trình độ bản thân và kinh nghiệm lái xe an toàn, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn cho người dân góp phần xây dựng xã hội giao thông an toàn hơn./.

