U19 Viettel với sự vượt trội về mặt chuyên môn cũng như thể lực so với U19 Long An, vậy nên kết thúc 90 phút trên sân Bình Định, các "hậu duệ" Thể Công "hủy diệt" Long An 8-0.

Niềm vui của các cầu thủ trẻ U19 Viettel trong chiến thắng "hủy diệt" 8-0 trước U19 Long An tại VCK U19 Quốc gia 2017. Ảnh: Đình Viên. Với chất lượng chuyên môn vượt trội so với đối thủ U19 Long An, U19 Viettel đã hoàn toàn chiếm thế chủ động, bàn thắng rất sớm ngay ở phút thứ 7 của Minh Hiếu như một điều tất yếu phải xảy ra trng trận đấu. Ảnh: Đình Viên. Nhận bàn thua sớm các cầu thủ U19 Long An vùng lên chống trả quyết liệt, thế nhưng U19 Viettel với những cái tên từng tỏa sáng trong màu áo U16 Việt Nam như Quang Độ, Hữu Thắng, Mạnh Dũng, Minh Hiếu,... không cho Long An cơ hội. Ảnh: Đình Viên. Bàn thắng thứ hai đến với các cầu thủ U19 Viettel đến một cách tương đối dễ dàng, Mạnh Dũng là người kết thúc gọn gàng để bắt đầu cho một trận đại thắng của U19 Viettel. Ảnh: Đình Viên. Trước khi 45 phút của hiệp một khép lại U19 Viettel có thêm 2 bàn thắng của Danh Trung để nâng tỉ số lên 4-0. Ảnh: Đình Viên. Danh Trung chia sẻ niềm vui với đồng đội. Ảnh: Đình Viên. Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Thế Nam có những sự thay đổi về mặt nhân sự thế nhưng U19 Viettel vẫn hoàn toàn lấn lướt trước U19 Long An. Ảnh: Đình Viên. Tiền vệ Hữu Thắng (10) bên phía Viettel thi đấu cực kỳ ấn tượng ở khu vực giữa sân khiến U19 Long An không thể triển khai được thế trận. Ảnh: Đình Viên. Một ngày thi đấu quá thăng hoa của U19 Viettel, Mạnh Dũng có hai bàn thắng trong hiệp hai và Kim Nhật, Mạnh Dũng mỗi người ghi 1 bàn để khép lại chiến thắng đậm 8-0 cho U19 Viettel trước Long An. Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:45 21/03/2017