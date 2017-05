Chiều 4/5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TPHCM đã khai mạc Triển lãm Mô tô – xe máy Việt Nam (VMCS 2017)...

Trên diện tích trưng bày gần 10.000m2, hàng trăm mẫu xe đa dạng các phân khúc, từ xe thương mại, xe thể thao, xe phân khối lớn đến các mẫu xe ý tưởng của 10 thương hiệu mô tô xe máy hàng đầu là Honda, Piaggio, Yamaha, Suzuki, SYM và 5 nhà nhập khẩu chính hãng nổi tiếng như Benelli, Ducati, Harley – Davidson, Kawasaki, Peugeot …

Tại triển lãm, các hãng đã giới thiệu tới công chúng nhiều mẫu xe mới. Trong đó có nhiều mẫu xe phân khối lớn được các khách hàng quan tâm.

Đặc biệt, các mẫu mới như Street Rod hoàn toàn mới 2017 và mẫu xe CVO Street Glide 2017 của Harley – Davidson, Ducati Scrambler, Monster của Ducati, phiên bản giới hạn Ninja H2 Carbon và Ninja ZX của Kawasaki... cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Nổi bật hơn cả là siêu xe thể thao YZR-M1 sở hữu động cơ 1000 cc của đội đua Yamaha Factory Racing có gắn quốc kì Việt Nam mà Yamaha Motor Việt Nam đã vinh dự tài trợ trong giải đua Moto GP năm nay.

Suzuki cũng góp mặt với nhiều mẫu motor độc đáo.

Tại triển lãm, các mẫu xe ý tưởng của 10 thương hiệu mô tô xe máy hàng đầu là Honda, Piaggio, Yamaha, Suzuki, SYM và 5 nhà nhập khẩu chính hãng nổi tiếng như Benelli, Ducati, Harley – Davidson, Kawasaki, Peugeot … cũng mang đến cho khách hàng Việt cái nhìn toàn cảnh về xu hướng sản phẩm trong nước và thế giới.

Đây là lần thứ 2 Triển lãm mô tô, xe máy được tổ chức và được kỳ vọng sẽ tạo nên một bước phát triển đột phá cho ngành công nghiệp mô tô, xe máy trong bối cảnh Việt Nam là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới.

Minh Hằng xuất hiện với vai trò là đại sứ cho Yamaha.

Triển lãm Mô tô - Xe máy Việt Nam (VMCS 2017) chính thức mở cửa phục vụ công chúng tham quan từ 16h ngày 4/5 và tiếp tục đón khách từ 9h - 20h trong 3 ngày liên tiếp (5/5 -7/5), vé tham quan là 20.000 đồng/vé, bán trực tiếp tại cửa triển lãm.

Hà Khánh/VOV-TP HCM