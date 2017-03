Đó là yêu cầu của Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc chuẩn bị nội dung sơ kết các Quy chế phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW), Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TH

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cho biết, đến nay, Ban Cán sự (BCS) Đảng TTCP đã có báo cáo kết quả sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKTTW và BCS Đảng TTCP. Theo đó, việc cung cấp, thông báo, trao đổi thông tin đã được BCS Đảng TTCP thường xuyên, chủ động gửi đến UBKTTW kế hoạch thanh tra hằng năm; khi xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, BCS Đảng, lãnh đạo TTCP cũng đã chủ động trao đổi với UBKTTW để thống nhất phạm vi, nội dung tiến hành các hoạt động thanh tra nhằm tạo điều kiện phối hợp, tránh trùng lắp.

Đồng thời, khi tiến hành công tác thanh tra, phát hiện tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có dấu hiệu vi phạm, có đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBKTTW, BCS Đảng TTCP đã kịp thời chỉ đạo, thông báo chuyển đơn đến UBKTTW hay trước khi ban hành kết luận thanh tra, hoặc đề nghị Thủ tướng kết luận, khi thấy cần thiết, BCS Đảng TTCP đề nghị UBKTTW tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan. Mặt khác, UBKTTW tiến hành xác minh đơn tố cáo đảng viên nói chung và đảng viên là cán bộ, công chức thuộc TTCP nói riêng, BCS Đảng TTCP luôn tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc kiểm tra, xem xét của UBKTTW. Chủ động mời đại diện UBKTTW đến dự và tham gia ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của BCS Đảng TTCP có liên quan đến công tác thẩm định, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ.

Ngoài ra, tham mưu, giúp Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. TTCP cũng đã bố trí để bộ phận tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân TW để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; TTCP đã phối hợp với Đảng ủy TTCP lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định và Ban Chấp hành TW Đảng, Đảng ủy TTCP về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ.

Trên cơ sở định hướng và kế hoạch thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TTCP hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và ban hành kế hoạch công tác thanh tra của TTCP…

Đối với nội dung Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và TTCP trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp cho biết, đến nay, phía Bộ Công an đã gửi bản dự thảo kết quả thực hiện phối và và kế hoạch sơ kết cho TTCP. Theo đó, trong thời gian qua, lực lượng công an, thanh tra thành phố các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; công tác phối hợp đảm bảo an ninh, chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc TTCP được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; công tác phối hợp PCTN, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xét xử, khởi tố được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật… Về thời gian diễn ra Hội nghị sơ kết, dự kiến do Bộ Công an chủ trì diễn ra vào trung tuần tháng 4/2017.

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu cơ bản thống nhất và đánh giá cao dự thảo báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp với Bộ Công an và kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKTTW và BCS Đảng TTCP. Tổng Thanh tra đề nghị, các cục, vụ liên quan phải chuẩn bị chu đáo, kỹ càng cho Hội nghị sơ kết công tác phối hợp với Bộ Công an, UBKTTW trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN. Đồng thời, lưu ý, trước khi tổ chức hội nghị sơ kết, các cục, vụ, đơn vị cần tổ chức họp phải họp và lấy ý kiến nội bộ để đánh giá khách quan những kết quả đạt được và nêu giải pháp pháp khắc phục tồn tại hạn chế… Về thời gian diễn ra hội nghị sơ kết quy chế phối hợp với Bộ Công an thì cần phải xem xét lại, tránh trùng vào các ngày nghỉ lễ…

Thái Hải