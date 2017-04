Chiều 24-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức cuộc họp giao ban báo chí Quý 1-2017. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh giao các sở, ngành cung cấp thông tin chính thức và trả lời một số vấn đề “nóng” báo chí, dư luận quan tâm trong tỉnh thời gian gần đây.

Liên quan đến vụ Cố ý truyền nhiễm HIV cho người khác mà báo chí phản ánh thời gian qua, ông Nguyễn Quang Long, Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh cũng đã thông tin về quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm (ngày 11-4 vừa qua) vụ án. Theo ông Long, Viện KSND tỉnh đã làm đúng quy định trong việc đình chỉ điều tra bị can với bà Đào Thị Thu Thảo. Việc giám định pháp y tâm thần đối với bà Thảo là một kết luận khoa học của Viện Pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa. Hiện TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do chưa đồng tình với kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bà Thảo.

Đến nay Tòa chưa có quyết định chính thức, Viện KSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chưa nhận được hồ sơ do vậy chưa thể tiến hành các bước tố tụng tiếp theo. Việc có phục hồi điều tra bị can với bà Thảo hay không Viện chưa thể trả lời do chưa nhận được hồ sơ Tòa chuyển.

Báo Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: Một số thông tin trên báo cho rằng người yêu của bà Thảo (cũng là người yêu của bà N.T.L- mẹ của bé N.Đ.H, bị hại trong vụ án) là một lãnh đạo của công ty B - một DN Nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Khi bà Thảo bị bắt, tỉnh có yêu cầu lãnh đạo này tường trình, báo cáo lại vụ việc hay không? Ông Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ trưởng Tổ Công tác thông tin báo chí của tỉnh trả lời, tỉnh chưa yêu cầu lãnh đạo này báo cáo.

Theo ông Thông, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho rằng đây là vấn đề cá nhân của lãnh đạo trên. Việc xét xử vụ án của các cơ quan tư pháp là độc lập. Tuy nhiên tỉnh cũng đề nghị các cơ quan tố tụng thực hiện đúng tố tụng, sớm xét xử vụ án công bằng, nghiêm minh đúng pháp luật. Nếu có các thông tin khác tỉnh sẽ sớm thông tin tới báo chí, sai tới đâu xử lý tới đó.

Ngoài vụ việc trên, ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng thông tin về việc nguyên nhân dẫn tới đầm nước chuyển màu hồng tím tại khu vực gần cống số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành mà báo chí đã phản ánh. Theo ông Cường hiện tượng này đã xuất hiện khoảng 10 năm nay. Nguyên nhân là do nguồn nước bị ô nhiễm, tích tụ từ 14 nhà máy, cơ sở chế biến hải sản tại khu vực xã Tân Hải xả thải ra môi trường. Thời gian gần đây hiện tượng này xuất hiện trở lại.

Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện một cơ sở chế biến hải sản gần đó có hành vi xả thải ra môi trường. Cơ sở này đã bị xử lý, đình chỉ hoạt động. Các cơ sở chế biến hải sản cũng đã có phương án di dời sang vị trí khác.

Riêng về khắc phục hư hỏng tại cống số 6, tỉnh đã phê duyệt phương án, kinh phí sửa chữa và nâng cấp trong tháng 5-2017. UBND tỉnh cũng đã nghe các sở, ngành báo cáo về phương án móc số bùn sình (khoảng 130.000 m 3 ) ô nhiễm còn trong hồ để xử lý toàn bộ nước trong đầm.

Thành lập Tổ công tác cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí

Cũng trong buổi họp giao ban, ông Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã công bố thông tin về việc ngày 17-4 vừa qua, Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đã có quyết định thành lập Tổ công tác thông tin báo chí của tỉnh. Ông Thông đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý vụ việc, tổ chức họp báo khi chuẩn bị tổ chức một sự kiện lớn của tỉnh; hoặc khi xảy ra sự việc bất thường trên địa bàn tỉnh cần có sự thông tin chính xác, bác bỏ những thông tin xấu, sai sự thật.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn sẽ được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí…