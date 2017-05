Ngày 17/5, cơ quan công an đã triệu tập nhóm nam thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ở xã Phụng Châu (Chương Mỹ - Hà Nội) để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, đến lúc này cơ quan công an vẫn chưa triệu tập được tối tượng cầm đầu.

Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội vừa cho biết: “Ngày 17/5, cơ quan công an đã triệu tập nhóm nam thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ở xã Phụng Châu (Chương Mỹ) hôm 16/5 đến trụ sở công an để điều tra, xác minh làm rõ. Tình hình sức khỏe của cô gái bị hành hung chỉ bị xây xát nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe”.

Người cầm gậy đánh cô gái chưa bị triệu tập.

Ngoài ra, trung tá Trần Trí Dũng cũng thông tin: “Bước đầu các đối tượng khai là do xích mích giữa 2 cô gái nên một cô đã gọi chính em trai của mình và một số người thân đến để “dằn mặt” cô gái kia. Các đối tượng tham gia đánh cô gái trẻ này đều là người thuộc huyện Chương Mỹ.

Nam thanh niên cầm cây gậy lao vào đánh cô gái trẻ chính là em trai của một cô gái có xích mích với nạn nhân trước đó. Sự việc xảy ra nạn nhân cũng không viết đơn trình báo cơ quan công an, nhưng cơ quan công an vẫn cho người vào điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến lúc này vẫn chưa triệu tập được đối tượng cầm gậy xông vào đánh cô gái đó, nên cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc”.

Trước đó, vào ngày 17/5 trên các trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm nam thanh niên trẻ xông vào đánh một cô gái rất dã man. Trong đoạn clip cũng cho thấy, có khoảng 5-6 thanh niên cùng tham gia đánh, dùng chân tay đấm, đạp cô gái này.

Không chỉ có vậy, một người khác còn dùng cây gậy (giống gậy sắt) đập nhiều lần vào người nạn nhân. Đoạn clip đã thu hút rất đông người xem và bình luận. Những người bình luận đã lên án hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống người khác của nhóm thanh niên nói trên.

Tân Trường