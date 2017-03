Trao đổi tại tại buổi Tọa đàm trực tuyến: Quỹ bảo hiểm xã hội và câu chuyện quản lý diễn ra sáng 1/3/2017, ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tổng chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thấp hơn tổng thu.

Các diễn giả tại trả lời báo chí tại cuộc tòa đàm

Cụ thể, ông Sơn cho biết, năm 2015, số thu bảo hiểm xã hội là 148.375 tỷ đồng, số chi chế độ bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội là 102.797 tỷ đồng, bằng 69,3% số thu; số thu bảo hiểm thất nghiệp là 9.710 tỷ đồng, số chi là 4.883 tỷ đồng, bằng 50,3% số thu; số thu bảo hiểm y tế là 59.669 tỷ đồng, số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 49.035 tỷ đồng bằng 82% số thu trong năm.

Về mức lập dự toán chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2015, ông Sơn cho biết, việc lập dự toán chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2015 tăng 75,8%, tức tăng khoảng 3.193 tỷ đồng so với năm 2014.

"Đây là việc lập dự toán chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2015 chứ không phải là số chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là số liệu dự toán chúng tôi lập gửi Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan, chứ không phải là dự toán chi phí quản lý được Thủ tướng phủ giao", ông Sơn nhấn mạnh.

Cụ thể, theo ông Sơn, dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được Bộ Tài chính thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 28/01/2015 là 6.560 tỷ đồng, tăng 59% (2.445 tỷ đồng) so với dự toán năm 2014.

Chi phí quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2015 tăng 2.445 tỷ đồng so với dự toán năm 2014 là để thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách mà năm 2014 trở về trước chưa được bố trí kinh phí hoặc bố trí ở mức thấp do tuân thủ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo ông Sơn, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015 tăng 59% so với năm 2014 chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và phục vụ trực tiếp đối tượng tham gia, thụ hưởng, phát triển đối tượng trong năm qua tăng rất lớn.

Trang Ninh