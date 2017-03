Bà Dung lấy can xăng và tuyên bố sẽ tự thiêu nếu bị ép buộc thì những nhóm người mặc đồ bảo vệ xông vào còng tay.

Ngày 24/3, bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc công ty TNHH Thanh Nguyên, chủ Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, TP Phan Thiết) đã mở cuộc họp báo để thông tin vụ việc một nhóm bảo vệ xông vào trường còng tay bà, chĩa súng hăm dọa những giáo viên ngay tại sân trường vào chiều 23/3.

Chủ trường đòi tự thiêu

Theo bà Dung, TAND TP Phan Thiết ra quyết định tuyên bố phá sản số 01 ngày 18/1/2017. Không đồng tình với bản án, bà đã làm đơn gửi TAND cấp cao TP.HCM, đề nghị xem xét lại quyết định của TAND TP Phan Thiết. Trong thời gian này, cơ quan thi hành án dân sự TP Phan Thiết cũng chưa tiến hành một phương thức phá sản nào theo luật định.

Nhóm bảo vệ còng tay bà Dung. Ảnh: NVCC.

Bỗng nhiên khoảng 14h30 ngày 23/3, một nhóm người mặc đồng phục công ty bảo vệ xông vào trường, yêu cầu làm việc với bà Dung. Do không được báo trước nên bà Dung không đồng ý làm việc, những người này đã kéo bà vào văn phòng để làm việc.

Bức xúc, bà Dung đã lấy can xăng tuyên bố sẽ tự thiêu nếu bị ép buộc thì những người này xông vào còng tay bà. Khi giáo viên đến can ngăn, một người trong nhóm mặc đồ bảo vệ đã dùng súng uy hiếp. Bà Dung bị kéo ra đến cổng trường thì Công an phường Xuân An có mặt, mời về phường làm việc.

Đến 17h cùng ngày nhóm này lại xông vào trường Thanh Nguyên tiến hành niêm phong, dán thông báo chuyển học sinh qua trường Lê Quý Đôn, dùng loa phóng thanh loan báo trường Thanh Nguyên đã phá sản.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của 500 học sinh mầm non, 300 học sinh cấp một của trường, cùng hàng trăm phụ huynh học sinh.

Ám ảnh cảnh bảo vệ rút súng giữa trường học

Có mặt tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hưng Thông, phụ huynh học sinh, nêu câu hỏi tại sao Phòng GD&ĐT không báo cáo vụ việc lên Bộ GD&ĐT để Bộ chỉ đạo giải quyết. Ông Hưng đánh giá trường Thanh Nguyên là nơi có môi trường đào tạo và học tập tốt nhất Bình Thuận hiện nay, tại sao phải chuyển trường khác.

Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên được phụ huynh đánh giá có môi trường đào tạo tốt nhất tỉnh Bình Thuận. Ảnh : Huỳnh Hải.

Ông Ngô Hoàng Trung, Chủ tịch hội Phụ huynh học sinh của trường, cho biết ông là người chứng kiến toàn bộ vụ việc. Ông Trung rất bức xúc về việc các em học sinh phải chứng kiến cảnh nhóm bảo vệ còng tay bà chủ trường và xô xát với các cô giáo.

“Tôi có 3 cháu học tại đây, tôi đánh giá đây là ngôi trường có môi trường đào tạo tốt. Nhưng sáng nay các con tôi đã hỏi nếu đi học thì có bị mấy ông bảo vệ bắn súng và còng tay bắt đi không”, ông Trung bức xúc.

Tại cuộc họp báo, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết Sở chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc giải thể trường Thanh Nguyên từ TAND TP Phan Thiết.

“Chúng tôi mới nắm được sự việc sáng nay nên lãnh đạo chưa họp chỉ đạo kịp. Việc TAND TP Phan Thiết ra quyết định đóng cửa trường Thanh Nguyên thì TP Phan Thiết phải tự chịu trách nhiệm”, vị này nói.

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phan Thiết cho biết cơ quan này không có trách nhiệm trong việc thực hiện bản án mà chỉ có trách nhiệm bố trí chỗ học cho các em học sinh.

“Chúng tôi thừa nhận chưa làm việc với trường Thanh Nguyên về vụ việc này. Việc thi hành án khi nào là quyết định của TAND TP Phan Thiết, chúng tôi chỉ bố trí chỗ học cho các em”, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phan Thiết nói.

Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên. Ảnh: Google Maps.

UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo làm rõ vụ việc

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 24/3, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn khẩn gửi Công an tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư, TAND TP Phan Thiết, Chi cục thi hành hành án dân sự TP Phan Thiết, yêu cầu công an tỉnh vào cuộc kiểm tra, xác minh sự việc, đánh giá mức độ đúng sai để có biện pháp xử lý đúng theo pháp luật.

Đề nghị Chi cục thi hành án, TAND TP Phan Thiết, thi hành án phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, không gây ảnh hưởng đến tâm lý các em học sinh, tạo điều kiện cho nhà trường và học sinh hoàn thành năm học. Sở Kế hoạch – Đầu tư đề ra các phương án để trường Thanh Nguyên tiếp tục hoạt động các năm sau.

Huỳnh Hải