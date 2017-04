Phần lớn khoản cho vay 2.000 tỷ tại Hoàng Anh Gia Lai là nợ nhóm 1.

Đến cuối năm 2016, khoản nợ vay ngắn hạn của HAGL là 6.572 tỷ, giảm 1.725 tỷ so với cuối năm trước, nợ vay dài hạn xấp xỉ 20.794 tỷ, tăng 1.993 tỷ so với cuối năm trước. Trong các khoản vay nợ dài hạn của HAGL, có hơn 12.000 tỷ là phát hành trái phiếu trong nước do BIDV, ACBS, VPBS, FPTS, VPBank, chứng khoán Euro Capital, chứng khoán Phú Gia là các đơn vị thu xếp vốn.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng là một trong các chủ nợ đang cho vay CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với hơn 2.000 tỷ đồng. Rủi ro của khoản vay này là một trong các nội dung được cổ đông quan tâm tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 Ngân hàng diễn ra chiều ngày 10/04 bởi HAGL gặp những khó khăn về tài chính trong vài năm gần đây và cần đến sự hỗ trợ bằng tái cơ cấu các khoản nợ.

Ngoài VPBank, các chủ nợ lớn nhất của HAGL còn có BIDV, Eximbank, Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, Sacombank, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank)…

Theo Chủ tịch VPBank, ông Ngô Chí Dũng, yếu tố khách quan và chủ quan những năm gần đây đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của HAGL. Trong năm 2016, các ngân hàng đã lùi các khoản nợ, nợ lãi với khoảng thời gian khác nhau. Với khoản ân hạn về gốc và lãi này cùng tình hình cải thiện từ diễn biến giá cao su, HAGL đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Tháng 3/2017, HAGL đã bắt đầu khai thác cao su.

“Dòng tiền tại HAGL đã xuất hiện, rủi ro của HAGL với VPBank gần như không có”, ông Dũng cho hay.

HAGL đã bắt đầu khai thác cao su từ tháng 3/2017

Vị CEO của Ngân hàng này, ông Nguyễn Đức Vinh cũng đánh giá điểm yếu lớn nhất của HAGL là cân đối tài chính. Còn cân đối tài sản giữa dư nợ và tài sản của HAGL rất tốt. VPBank cũng cho biết đã hoàn tất tái cấu trúc thông qua ân hạn, giãn tiến độ trả, cấu trúc để bán tài sản,…

Hiện đại bộ phận các khoản vay của HAGL hiện nay đang đặt ở nhóm 1 và một phần nhóm 2. Ông Vinh cũng cho biết thêm thời gian giãn nợ mà VPBank áp dụng cho HAGL là 2-5 năm. Với việc đẩy mạnh khai thác của mảng nông nghiệp, lãnh đạo VPBank kỳ vọng HAGL có thể trả nợ và tiến độ tốt hơn trong năm 2018.

Ông Vinh nhận định “HAGL là người làm thật. Hoạt động hay các lĩnh vực mà VPBank tham gia có tiềm năng lớn. Vì vậy VPBank đánh giá khoản cho vay này không có rủi ro lớn. HAGL đang phục hồi, vấn đề là cấu trúc lại dòng tiền, cấu trúc vốn cho hợp lý”.