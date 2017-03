"Tôi thú thực, những lô đất mà báo chí nói, nó toàn ở vùng sâu, vùng xa Đà Nẵng. Còn cổ phần ở công ty, đó là của vợ", ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng nói.

Sáng 15/3, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho biết đã nắm được thông tin trên báo chí về nghi vấn khối tài sản lớn của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Vị này cho hay theo quy định về minh bạch tài sản, thu nhập được quy định tại Nghị định 78 của Chính phủ và Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ thì ông Thơ thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập.

Theo quy định trên, ông Thơ đã kê khai những tài sản của mình theo đúng nguyên tắc. "Bản kê khai này được nộp và lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ", ông Quỳnh cho hay.

Ông Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cũng nói rằng do ông Thơ là cán bộ do Trung ương quản lý nên việc thẩm tra, xác minh sau kê khai (nếu có) sẽ do cơ quan cấp trên chỉ đạo thực hiện.

Trả lời Zing.vn, Chủ tịch Đà Nẵng bác bỏ thông tin mình có khối tài sản "khủng". Theo ông, những tài sản của ông hiện nay đều được kê khai, minh bạch từ nhiều năm trước. "Tôi không có gì phải áy náy. Người tốt thì có bỏ cối giã cũng tốt", ông Thơ khẳng định với Zing.vn.

"Tôi thú thực, những lô đất mà báo chí nói, nó toàn ở vùng sâu, vùng xa của Đà Nẵng. Còn cổ phần ở công ty, đó là của vợ. Từ khi còn làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, tính cách tôi như thế nào anh em đồng nghiệp, người dân hiểu cả. Tôi làm việc không bao giờ vụ lợi", ông Thơ nói.

Theo hồ sơ do ông Trần Đình Hồng ký ngày 28/12/2014 (khi đó ông Hồng làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, ông Thơ là Phó chủ tịch UBND thành phố) thì ông Thơ khai có một lố đất 310 m2. Nguồn gốc của lô đất là của mẹ tách thửa rồi tặng cho gia đình ông Thơ.

Hiện, gia đình vị lãnh đạo này đang ở tại ngôi nhà có diện tích 300 m2 ở quận Thanh Khê. Theo hồ sơ thì nguồn gốc đất và ngôi nhà này là do vợ chồng ông tự mua. Ngoài ra, vị Chủ tịch này còn sở hữu 1,5 ha đất sản xuất với mục đích nuôi tôm.

Vào năm 2014 ông Thơ hưởng lương bậc 7 với thu nhập 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra trong hồ sơ kê khai còn thể hiện, năm 2007 gia đình ông đã chi 500 triệu đồng để mua cổ phiếu của Công ty Dana - Ý.

Gia đình ông Thơ còn góp 2,5 tỷ đồng vào 4 cơ sở kinh doanh. Tại mục 9 trong bản kê khai, ông Thơ ghi tổng thu nhập của cả gia đình được quy đổi thành tiền là 400 triệu đồng/năm.

Ngày 15/3, một số báo thông tin Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sở hữu nhiều tài sản lớn, trong đó có đất đai, công trình nhà ở và góp vốn vào doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Đức Thơ sinh năm 1962 tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), là cử nhân kinh tế, cử nhân Anh văn, thạc sĩ Quan hệ công chúng.

Ngày 26/1/2015, HĐND Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp, bầu Chủ tịch UBND thành phố. Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Đà Nẵng với 100% phiếu.

Trước đó ông Thơ làm Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn rồi Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư. Đến tháng 4/2014, ông Thơ được bầu làm Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng.

Đoàn Nguyên - Minh Chiến